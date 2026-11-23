El interior del número 4 de la calle Sinagoga Javier Alborés

El Ayuntamiento de A Coruña ha dado comienzo al proyecto de nuevas excavacaciones arqueológicas en la Casa da Sinagoga y la plaza colindante con la fachada norte del edificio.

Esta nueva actuación en el inmueble, que es uno de los puntos patrimoniales más relevantes de la Ciudad Vieja, es un paso previo al inicio de la rehabilitación del edificio de cara a su posterior musealización y puesta en valor del conjunto, según informa el Ayuntamiento en un comunicado de prensa.

Los trabajos consisten en la excavación en área en el inmueble número 4 y 4 D de la calle Sinagoga, excluyendo la estancia C. En caso de encontrarse restos arqueológicos, se procederá a su registro y análisis, "ejecutando, de ser necesario, una consolidación de urgencia de los restos encontrados".

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La intervención permitirá esclarecer con mayor exactitud la distribución de los restos arqueológicos tanto en la edificación como en la pequeña plaza contigua.

Los trabajos de excavación precisan de la realización de actuaciones previas consistentes en la estabilización de la estructura del inmueble y en la retirada de los pavimentos existentes. Además, se colocará un pavimento provisional para proteger la zona hasta que comiencen las obras de rehabilitación.