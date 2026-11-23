Un buque mercante, atracado en el puerto de A Coruña Alborés

El puerto de A Coruña encarará una nueva semana de actividad con la previsión de la llegada de doce buques a sus muelles entre este martes 24 de noviembre y el próximo domingo 29 de noviembre. De ellos, cuatro operarán en la dársena interior (incluidos los pantalanes) y ocho lo harán en el Puerto Exterior de Langosteira.

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Destacan especialmente dos operaciones que se realizarán en los muelles ubicados en Arteixo: la gran descarga de petróleo crudo que realizará el ‘Seaborn’, con 90.535 toneladas, y el desembarque de 64.900 toneladas de cereales y harina.

​Martes 24 de noviembre

‘Wilson Newcastle’: llegará al muelle del Centenario Norte a las 21.00 horas para el embarque de 7.500 toneladas de minerales. Su salida está prevista para el miércoles a las 20.00 horas.

‘Auxilia’: arribará al muelle de Calvo Sotelo Sur a las 15.00 horas. Permanecerá atracado hasta el lunes de la próxima semana.

‘Mina London’: entrará al Puerto Exterior a las 10.00 horas para el embarque de 22.000 toneladas de carbones y coque de petróleo. Tiene prevista su partida el jueves a las 20.00 horas.

Miércoles 25 de noviembre

‘Sea Altus’: atracará en el pantalán de Repsol en A Coruña a las 12.00 horas para el embarque de 27.500 toneladas de otros productos petrolíferos. Su salida está programada para el sábado a las 20.00 horas.

‘Vento’: llegará al pantalán de Repsol en la ciudad a las 07.00 horas para el embarque de 1.785 toneladas de gases energéticos del petróleo. Zarpará el jueves a las 10.00 horas.

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‘Mighty Star’: arribará al Puerto Exterior, al muelle A, a las 02.00 horas para el desembarque de 6.035 y 7.000 toneladas de cereales y su harina. Tiene prevista su salida para el viernes a las 22.00 horas.

Jueves 26 de noviembre

‘Grit Cement’: ha solicitado permiso para entrar a Langosteira, al muelle A, a las 13.00 horas para el desembarque de 5.017 toneladas de cemento y clínker. Permanecerá hasta el sábado a las 18.00 horas.

‘Balsare 2’: llegará al Puerto Exterior a las 10.00 horas para el desembarque de 3.300 toneladas de cereales y su harina. Su partida está fijada para esa misma jornada a las 22.00 horas.

‘Seaborn’: atracará en el Puerto Exterior a las 10.00 horas para el desembarque de 90.535 toneladas de petróleo crudo. No saldrá hasta el 28 de diciembre a las 10.00 horas.

Viernes 27 de noviembre

‘Yagiz D’: arribará al Puerto Exterior, al muelle A, a las 17.00 horas para el desembarque de 6.756 toneladas de cereales y su harina. Su salida está prevista para el miércoles 2 de diciembre a medianoche.

Sábado 28 de noviembre

‘Aom Maria Laura’: entrará al Puerto Exterior, al muelle A, a las 16.00 horas para el desembarque de 20.000 toneladas de habas y harina de soja y 14.500 toneladas de habas y harina de soja. Zarpará el martes 1 de diciembre a las 22.00 horas.

Domingo 29 de noviembre

‘Port Nagasaki’: llegará al Puerto Exterior, al muelle A, a las 22.01 horas para el desembarque de 64.900 toneladas de cereales y su harina. Permanecerá atracado hasta el sábado 5 de diciembre a las 22.00 horas.