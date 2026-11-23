Detienen en A Sardiñeira a un hombre sospechoso de atracar un supermercado con una escopeta
El varón irrumpió la tarde de este lunes en el establecimiento ubicado en Pontedeume
La Guardia Civil ha detenido en la zona de A Sardiñeira, en la ciudad de A Coruña, a un hombre sospechoso de haber atracado un supermercado de Pontedeume, que realizó con una escopeta de caza,
Fuentes del instituto Armado han informado de que el varón accedió a un establecimiento de una conocida cadena de supermercados, en el casco urbano de la villa eumesa, pasadas las dos de la tarde de este lunes y que sustrajo unos 200 euros.
Las mismas fuentes han indicado que el hombre consiguió darse a la fuga, sin que hubiese heridos a causa de los hechos, y que fue localizado y detenido en A Coruña por agentes de la policía judicial.
El sospechoso habría actuado en solitario, según la misma fuente, y ha indicado que permanece abierta la investigación por este incidente, que movilizó a agentes de la Guardia Civil de Pontedeume y del vecino municipio de Fene, así como a la Policía Local eumesa.