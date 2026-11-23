Coche de la Guardia Civil

La Guardia Civil ha detenido en la zona de A Sardiñeira, en la ciudad de A Coruña, a un hombre sospechoso de haber atracado un supermercado de Pontedeume, que realizó con una escopeta de caza,

Fuentes del instituto Armado han informado de que el varón accedió a un establecimiento de una conocida cadena de supermercados, en el casco urbano de la villa eumesa, pasadas las dos de la tarde de este lunes y que sustrajo unos 200 euros.

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Las mismas fuentes han indicado que el hombre consiguió darse a la fuga, sin que hubiese heridos a causa de los hechos, y que fue localizado y detenido en A Coruña por agentes de la policía judicial.

El sospechoso habría actuado en solitario, según la misma fuente, y ha indicado que permanece abierta la investigación por este incidente, que movilizó a agentes de la Guardia Civil de Pontedeume y del vecino municipio de Fene, así como a la Policía Local eumesa.