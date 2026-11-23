Style Outlets

Coruña The Style Outlets celebrará una nueva edición de Súper Jueves el próximo 26 de noviembre, una cita especial que en esta ocasión coincide con la celebración del Black Friday. En este sentido, se dará la oportunidad de acceder a descuentos adicionales sobre el precio outlet habitual en una selección de tiendas del centro como Adidas, Puma, Fifty y Adolfo Domínguez, entre otras muchas, explican fuentes de la superficie comercial.

Con el objetivo de facilitar las compras el centro comercial amplia su horario habitual hasta las 22.00 horas y entregará un regalo a aquellos clientes registrados en su Style Club que hagan compras con un ticket mínimo de 50 euros. La promoción está sujeta a unidades limitadas y será necesario acreditar pertenencia a Style Club en el punto habilitado.

Además, el centro comercial mantiene activa su acción especial con motivo de su 15 aniversario: “La última mano gana”, un reto con el que los clientes podrán optar a ganar un Fiat 500 el 12 de diciembre. Para participar, es necesario formar parte del Club de Coruña The Style Outlets y presentar en el Infopoint un ticket de compra igual o superior a 50 euros. Por cada 50 gastados en un mismo ticket, el cliente recibirá un boleto físico para el sorteo, sin límite de participaciones.

El centro comercial mantiene activa su acción especial con motivo de su 15 aniversario: “La última mano gana”

Navidad en Coruña The Style Outlets

Este Súper Jueves de noviembre se enmarca dentro de la programación de Navidad que Coruña The Style Outlets está promoviendo para sus clientes, combinando compras y ocio con actividades para todos los públicos.

En este contexto, el centro acogerá el evento final de su programa “Impulsa Talento Gallego” el 26 de noviembre, una jornada abierta al público que se celebrará de 10.00 a 22.00 y que dará visibilidad a cinco proyectos emergentes del sector retail. Los clientes serán quienes elijan el proyecto ganador, que recibirá un premio de 1.000 euros al lograr el mayor número de votos lo largo del día. Además, entre todos los votantes se sorteará una tarjeta regalo de 100 euros.

Más días, más descuentos y un Fiat 500: así será el Súper Jueves en Coruña The Style Outlets Más información

Asimismo, el sábado 28 de noviembre será el último día para disfrutar del Meet & Greet de SuperThings (de 16.30 a 20.30), una de las actividades familiares más destacadas del calendario navideño del outlet y los talleres de manualidades navideñas para niños (sábados y domingos de apertura, hasta el 3 de enero, en horario de 12.00 a 13.00 y de 17.00 a 20.00).

Programación de diciembre

La programación continuará durante las próximas semanas con propuestas como la actuación Risando (12 de diciembre, 18.00 horas), la visita de Papá Noel (19 y 20 de diciembre), el espectáculo de magia con Nacho Samena (23 de diciembre) y el taller de cerámica de Navidad (28 de diciembre), así como el servicio de empaquetado de regalos (del 4 de diciembre al 5 de enero).