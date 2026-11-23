Detalle del grabado de 1822 sobre el cortejo fúnebre del comandante Félix Acevedo, el 29 de abril de 1820, en el que se registra otra casa de café A Coruña no Tempo

Pocas cosas gustan más a los coruñeses que tomarse algo en su cafetería de confianza. Ya sea en su barrio o en el centro, todos tienen algún establecimiento favorito en el que aliviar la sed y recargar energías. Pero lo cierto es que esta tradición hostelera tiene unas raíces mucho más profundas en el tiempo de lo que podría parecer, y es que a los coruñeses esto del gusto por el café les viene de lejos. Concretamente, de mediados del siglo XVIII y principios del XIX, cuando se asentaron en la ciudad los primeros establecimientos en que los lugareños pudieron saborear el amargo grano del café.

Hay que remontarse a mediados del siglo XVIII, el siglo de las luces, para ubicar la primera ‘cafetería’ coruñesa. O, al menos, el primer lugar en el que pudo haberse servido esta bebida. Así lo explica el historiador Alfredo Vigo Trasancos, quien liga su historia a la del emprendedor italiano Nicola Setaro: “Fue un hombre que viene a Galicia después de un recorrido por España y Portugal y en Santiago, A Coruña y Ferrol empieza a construir unos teatros provisionales”.

El teatro de Setaro

En A Coruña, comenta, levantó un teatro en donde hoy en día está la plaza del Humor, y cuya fachada principal daría a la calle Florida. “En ese solar se ubicaba aquel teatro, donde sobre todo se interpretaban comedias y óperas bufas, porque él traía una compañía y quería hacer negocio con sus espectáculos. Como no había en A Coruña sitio donde hacerlo, construye su propio teatro en 1768”, manifiesta. “Ahí sabemos que tenía una zona, un pequeño local en el bajo, para refrescos, porque como los espectáculos duraban aprovechaban para vender refrigerios, como si fuese una especie de antiguo ambigú de los cines”, dice. “Hoy se compran palomitas y Coca-Cola, pero de aquellas se comprarían otras cosas. Probablemente, quizás, café, pero no se sabe con seguridad”, insiste.

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Sí sabe con seguridad, no obstante, cuál fue la primera cafetería como tal, apenas unas décadas después. “Muy a principios del siglo XIX, en 1803, ya sabemos que hay una casa de café en la ciudad”, revela, aunque matiza que en esa fecha se conoce que existía, aunque puede que se levantase un poco antes. Tampoco sabe si el propietario era aquel empresario italiano. “Aquella casa del café estaría en frente de donde hoy está el teatro Rosalía, zona que en aquel momento tenía la iglesia de San Jorge. Ahí, en el bajo de una casa, se ubicó la primera casa de café que yo tengo controlada como tal, pero podría haber existido desde hacía años, y no sé quién fue el propietario”, lamenta.

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No se sabe tampoco hasta qué año pudo durar: “Es la primera que aparece mencionada, aunque quizá ya se vendiese café antes en alguna otra, o en el propio teatro de Setaro”. Vigo Trasancos encontró esta historia en un registro sobre la casa, en donde se dice que es la “Casa donde está el café”. “Era una casa corriente y moliente, arriba habría viviendas, y en la zona de abajo la cafetería sería mínima. Es la primera que podemos mencionar, mientras no salga ningún dato nuevo. Se desconoce el nombre, o si siquiera tenía nombre como tal”, insiste.

Aunque propone este historiador que podría haber convivido con otras. “A lo mejor no era la única, porque la calle Real y la Marina ya tenían mucho tránsito, es donde poco después se van a asentar los cafés que ya sí tienen nombre y conocidos de la ciudad”, explica. Como el curioso ‘Café de La Lama’ que sale retratado en el grabado del cortejo fúnebre que se celebró en la ciudad el 29 de abril de 1820 por el comandante Félix Acevedo, que se exhibió en la exposición ‘A Coruña no Tempo’ de 2023 en Afundación.