La atención personalizada es una de las claves de la entidad, que estrena instalaciones en Juana de Vega CBNK- Andrey Kusym C.

CBNK Banco de Colectivos en A Coruña quiere dar a conocer su nueva oficina en la ciudad, instalada en un amplio local, 240 metros cuadrados, en pleno centro: en el número 11 de Juana de Vega. “Queremos transmitir la trayectoria y solidez de la entidad, su vinculación histórica con el territorio y su apuesta por un modelo bancario que combina atención personalizada, asesoramiento especializado e innovación digital”, explican.

Las nuevas instalaciones amplían el espacio comercial e incorporan el modelo corporativo más avanzado de la entidad, centrado en la atención personalizada, la calidad del servicio y la especialización financiera.

Esta renovación forma parte de un proyecto de modernización de alcance nacional, con el que CBNK busca mejorar la experiencia de sus clientes y consolidar su presencia en plazas estratégicas.

En este sentido, A Coruña constituye una plaza histórica para la entidad. Por este motivo, la nueva oficina de Juana de Vega, en pleno centro de la ciudad, refleja su compromiso con la cercanía física, la relación personal y el acompañamiento financiero a largo plazo.

Su nueva oficina en la ciudad, instalada en un amplio local, 240 metros cuadrados, en el número 11 de Juana de Vega CBNK

Historia

CBNK Banco de Colectivos nace de la fusión de Banco Caminos y Bancofar, dos entidades con una larga trayectoria y una estrecha vinculación con determinados colectivos profesionales.

Banco Caminos ha estado históricamente ligado a los profesionales de la ingeniería, mientras que Bancofar ha desarrollado su actividad estrechamente vinculada al ámbito farmacéutico y sanitario.

La unión de ambas entidades dio lugar a CBNK, un banco que mantiene ese conocimiento especializado y lo proyecta hacia una oferta financiera integral para profesionales, particulares y empresas.

Las nuevas instalaciones amplían el espacio comercial e incorporan el modelo corporativo más avanzado de la entidad CBNK- Andrey Kusym C.

Colectivos profesionales

Este origen constituye uno de los principales elementos diferenciadores: CBNK no es un banco generalista, sino un banco que conoce las necesidades específicas de los colectivos profesionales a los que acompaña.

Su oferta incluye:

• Financiación para particulares, profesionales y empresas.

• Productos de ahorro e inversión.

• Planes de pensiones y planificación financiera.

• Seguros.

• Gestión patrimonial y banca privada.

• Asesoramiento a expatriados.

• Servicios bancarios y soluciones de cobro para negocios.

CBNK apuesta por un modelo de relación multicanal que combina la atención presencial con los servicios digitales, con banca electrónica y telefónica sin renunciar al asesoramiento especializado y a la cercanía. Una de sus principales señas de identidad es que al otro lado siempre hay una persona preparada para atender al cliente cuando lo necesita.

La nueva sede de la entidad en A Coruña representa este compromiso y su voluntad de seguir creciendo junto a sus clientes en Galicia.