Camela, en un momento del concierto en el Palacio de la Ópera | Patricia G. Fraga

El amor no zarpará del Coliseum este viernes. Camela, la banda el icónica del casete de gasolinera, ha aplazado el recital previsto para presentar su ‘Tour 2026’. Según fuentes municipales, el espectáculo queda para una fecha por determinar en 2027.

Se trata de la segunda cita consecutiva que sufre un contratiempo en esta semana, después de que El Ideal Gallego adelantase el pasado sábado la cancelación del recital de Raphael por problemas de salud. El de Linares pasó la noche en el Quirón por una serie de taquicardias y una subida de tensión, aunque al día siguiente puso rumbo de vuelta a casa tras el ok de los médicos.

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El de Camela era uno de los shows más esperados de la recta final del año y tenía más de medio aforo vendido. Los precios oscilaban entre los 38 y los 65 euros.