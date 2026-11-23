Un caniche pasea por la zona de Riazor Quintana

Ya ilustraban hace miles de años los carteles de cave canem (‘cuidado con los perros’) que colgaban los romanos en las puertas de sus villas que la relación entre estos peludos y los seres humanos es cosa seria y viene de lejos. Según datos del Rexistro Galego de Identificación de Animais de Compañía, a comienzos del presente año había 31.462 perros en la urbe, frente a los 27.580 niños de 14 años o menos que registraba el INE en 2025. Cabe estudiar pues, de entre las múltiples razas de mejores amigos del hombre, cuáles son los preferidos de unos coruñeses que, en los últimos años, han tenido más perros que hijos.

Y la respuesta es que los favoritos para la adopción son las razas más pequeñas (como teckel, caniche toy o chihuahua, entre otros) y los más jóvenes. Es decir: de menos de dos años. Así lo expresa Marta Puente, vicepresidenta de Gatocán, una de las principales protectoras de la ciudad. “El año pasado se adoptaron 158 animales, 88 perros y 70 gatos. Las adopciones van subiendo, cada vez hay más gente pendiente de los perros que tenemos, sobre todo de los cachorros”, explica.

De hecho, apunta que este año subirá la cifra tanto de perros como de gatos adoptados en su refugio. “La gente cada vez quiere más mascotas, y está más concienciada con el tema de la adopción. Creo que ahora por ejemplo hay menos animales abandonados”, valora.

La demanda

Respecto a los peludos, asegura que los más demandados son los de raza. “Cuando hay perros de raza, las solicitudes suben a un nivel exponencial, esos no tienen problema para encontrar salida. Normalmente, los perros que más se adoptan son los pequeños y jóvenes. Caniche toy, teckel, chihuahuas, de todo. Cualquier perro pequeño y joven tiene opciones siempre”, asegura la experta.

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Aunque descarta que sea más fácil tener perros pequeños en piso que a sus compañeros peludos de mayor tamaño: “Es un error de concepto de la gente. El tamaño del perro no influye, lo que influye es la vida que le vayas a dar o la raza”. “Hay perros de 40 kilos que están en la alfombra del salón tan tranquilos, y otros que no pesan ni cinco que no paran ni un segundo y dan mucho trabajo. Lo que va a definir que esté bien o no es el carácter del perro, no es verdad que los pequeños tengan que pasear menos”, insiste.

Sí es reseñable, en su opinión, que hay un perfil de gente que está surgiendo que ya acepta o busca animales mayores, que funcionan como casas de acogida. “Hablo de perros mayores, o ciegos, o que les cuesta andar. Cuando publicitamos un animal que necesita una acogida de este estilo, porque la vida en el refugio ya se le complica y necesita un sitio calentito en el que estar, suele haber buena respuesta”, agradece. “Es un perfil muy necesario, porque muchos animales, en cuanto pasan de los dos años, la gente ya los ve como mayores, y no lo son”, denuncia.

El sector

Otras profesionales del sector coinciden con Puente. Es el caso, por ejemplo, de Sara Búcalo, dueña de la peluquería canina Paraíso del Can: “Lo que más vemos son yorkshire, bichón maltés, caniche... El 60 o 70% de los perros que atendemos son pequeños”. “Y en los casos de los perros grandes, la mayoría de los que vienen son de gente mayor que no pueden lavarlos o peinarlos por su cuenta”, explica.

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Mientras que la auxiliar técnica veterinaria Sara Carracedo también cree que los perros más ‘de moda’ son los caniches o teckel. “Los perros que se adoptan suelen ser animales medianos o pequeños, y considero que hay algunos que merecen un trato especial, por ejemplo razas que son muy activas. Pero no tanto por el tamaño, sino por si esa raza en concreto necesita mucha atención o actividad física”, manifiesta.

En ese sentido, como Puente, desmonta mitos: “Los perros grandes que están en pisos los veo igual de felices y de cuidados que los que no”. Siempre y cuando, claro, estén bien atendidos. “Creo que la gente que adopta tiene que considerar que va a tener a un miembro más de su familia, y las necesidades que eso puede conllevar a nivel de tiempo y de gastos”, señala. “Tienen que estar preparados para, de un momento a otro, sobre todo con cachorros, desembolsar una gran cantidad de dinero, porque la vida animal va a depender del dinero. Si tienes un animal tienes que prepararte para eso, además de que tenga una buena alimentación y tiempo de calidad”, dice.

Cifras estables

En su caso, duda de que se adopte mucho más que antes: “Diría que no, y que de hecho a los criadores se les compran cada vez más animales, sobre todo los que se ponen de moda”. “Pero sí que creo que hemos avanzado como sociedad en cuanto a concienciación: hay muchas protectoras que tienen redes sociales, que enseñan más que hay que adoptar, aunque no sé si eso influye tanto positivamente en que haya menos abandonos o más animales para adoptar”, duda la experta.

Su relato encaja, en cierta medida, con las cifras del Centro Municipal de Animales de Compañía de Bens. Según el Ayuntamiento, alberga en la actualidad 67 perros y 43 gatos. Entre el 1 de enero y el 30 de noviembre de 2025 fueron adoptados 40 perros y 70 gatos, mientras que en lo que va de 2026 van 34 perros y 62 gatos adoptados. “Aunque existe la creencia de que en navidades aumentan las adopciones, no es así, los meses con mayor número de adopciones son los de verano”, matiza el Consistorio, con lo que las cifras de este 2026 se mantendrán muy similares a las del año pasado.