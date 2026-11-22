Un adolescente mira el móvil sentado en un banco Quintana

El pasado viernes, la Fiscalía General del Estado presentó una denuncia contra TikTok, después de que una investigación llevada a cabo por Maldita.es lograse identificar más de mil vídeos con material de abuso infantil explícito, que en total acumulaban 8,8 millones de visualizaciones y más de 148.000 ‘likes’. Ante ello, el Ministerio de Juventud e Infancia se planteó paralizar los servicios de la plataforma en España debido a “la falta de mecanismos eficaces en la red social para impedir la difusión de dicho material”. No obstante, no es la primera vez que en esta aplicación se difunden contenidos inadecuados y que, sobre todo, ponen en peligro la protección del menor.

Así lo cree Teresa Piñeiro, profesora titular del departamento de Sociología y Ciencias de la Comunicación en la Universidad de A Coruña, una de las voces más autorizadas de la entidad educativa herculina a la hora de tratar la violencia digital, sobre todo, en aquellos casos que afectan a niños o adolescentes. Si bien a ella no le gusta “demonizar las redes sociales”, es crítica con el “territorio sin ley” de TikTok, donde, según señala, hace mucho tiempo que se encuentran fórmulas para saltarse las normas o, por lo menos, para pasar desapercibidos.

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Uno de estos ejemplos es el ‘algospeak’, un tipo de lenguaje codificado en el que los usuarios sustituyen palabras o frases que podrían ser consideradas problemáticas por alternativas similares, lo que permite a estos debatir de temas delicados sin ser penalizados por la plataforma. “Hace mucho tiempo que en TikTok veo contenidos que no son adecuados. Es muy fácil encontrar grupos de apoyo de anorexia y bulimia, contenidos muy politizados, mucho llamamiento al odio, es decir, contenidos que vulneran al menor”, expone la profesora de la UDC.

Escasa protección

En España, seis de cada diez niños de entre ocho y doce años tienen alguna cuenta creada en redes sociales, pese a no permitirlo la ley. De ellos, un 40% la tienen sin ningún tipo de restricción ni control parental. “Yo creo que la ley siempre está bastante detrás de los avances que tenemos en el ámbito digital, tanto en redes sociales como en la inteligencia artificial, por ejemplo. La legislación va muy retrasada, pero en el caso de que las hubiera, hacerlas cumplir cuesta”, indica Piñeiro.

En este sentido, la docente hace referencia a un estudio que realizó en 2024 en el que se reflejaban algunos de los ejemplos de violencia digital que sufren las estudiantes universitarias: “La mayor parte de las alumnas habían recibido a través de redes algún tipo de interacción violenta en los últimos meses. Si todas ellas decidiesen tomar medidas, sería imposible atender todos esos casos”, dice.

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Una posible prohibición

Desde hace unos años, el Gobierno elevó de 14 a 16 años la edad mínima para que un menor pueda abrirse una cuenta en redes sociales. No obstante, de una forma u otra, las tecnologías acaban entrando en la vida de los niños y adolescentes mucho antes. De hecho, un reciente estudio de Unicef cifra en un 80% los niños de Primaria en Galicia que tienen redes sociales. Ante una posible prohibición, Piñeiro prefiere pensar que el verdadero problema es “una cuestión de acompañamiento” y, sobre todo, de “educación”.

“Muchos de los niños a los que sus padres no les dejan tener móviles por ser todavía muy jóvenes se hacen cuentas en redes a través de los móviles de los padres. Yo creo que lo de prohibir no va a impedir que los niños tengan”, comenta. De esta forma, no descarta que en las diferentes aplicaciones se puedan implementar alternativas para proteger más el menor: “En algunas aplicaciones se debería dejar más libertad para su uso. Instagram, por ejemplo, valoró la posibilidad de crear un apartado para niños, como hizo YouTube con su apartado ‘YouTube Kids’. Pero es complicado, es una labor tanto de colegios como de familias, pero considero que prohibir no es la forma. Si nos cierran TikTok en España, la pederastia o el abuso infantil se irán para otras plataformas. Es algo que existe desde que existe la red. Eso lamentablemente va a continuar”, sentencia.