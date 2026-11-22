Visita de autoridades a la exposición de David Sims en la Fundación MOP Javier Alborés

Cuando uno se acerca a la nave del muelle de Batería que acoge la nueva exposición de la Fundación MOP, un gran letrero luminoso advierte quién es su creador, David Sims, y una especie de pintada señala la entrada y muestra el título de la muestra: ‘The hamster becomes the problem’.

Una de las salas del recorrido aborda esta cuestión, el hámster y el problema, con una enorme rueda que emula, con la voz de Iggy Pop sonando mientras se usa, las que estos pequeños roedores tienen en sus jaulas, y una fotografía de uno de estos animalitos.

El problema de verdad es que el título comparte una reflexión para la que, en realidad, no existe una única o verdadera respuesta.

Durante el recorrido de presentación del pasado viernes, la comisaria, Charlotte Cotton, bromeaba al respecto. “Es una respuesta elíptica”, explicaba con una sonrisa, añadiendo que era una cuestión que invitaba a la reflexión.

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Y ponía sobre la mesa varias alternativas, más o menos factibles en función de quien sea quien las reciba. “Puede ser David (Sims) el propio hámster”, decía sin dejar de lado el humor.

A ese respecto, Cotton indicaba que quizá este hámster y su problema hacen alusión al propio David y sus más de tres décadas de trayectoria, un tiempo en el que el creador de Sheffield ha estado “ocupado en una rueda incesante”.

Puede ser también una mirada crítica al propio mundo de la fotografía, a esa “tiranía de hacer imágenes constantemente”, es decir, una actividad que como espectadores “celebramos”, pero que requiere “mucho trabajo”.

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A este respecto apela a una “amnesia disfuncional”, provocada precisamente por esa cantidad ingente de trabajo que celebramos, pese a los sacrificios necesarios para su creador.

Hay quien va más allá. Un fotógrafo coruñés reflexiona al respecto del roedor, la fotografía y el problema. Y su posicionamiento es quizá más filosófico y acorde a nuestros tiempos.

El problema del hámster de David Sims, para él, gira en torno a la rueda de las redes sociales y de la necesidad de colarse en el discurso. “Estamos dispuestos a hacer cualquier tontería para que sea viral”, asegura.

Esa tiranía visual que llama a la repercusión inmediata sin reflexión por encima de la calidad artística es, para este creador herculino, el verdadero problema del roedor del fotógrafo británico, que desde este pasado sábado recibe a todo tipo de visitantes de todo el mundo, que también tienen todos sus propias reflexiones a este respecto.