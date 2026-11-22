Malú, durante su concierto en el Palacio de la Ópera Javier Alborés

Que Malú llegue a A Coruña a repasar 30 años de carrera, a pesar de que aún tiene 44, puede predisponer a imaginarse a un público coetáneo, incluso más camino del medio siglo de vida. Sin embargo, nada más lejos de la realidad. La madrileña dio un recital transversal en el Palacio de la Ópera, hasta el punto que las entregadas primeras filas estuvieron copadas por jóvenes y niñas, que se sabían los temas de principio a fin.

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Pero vayamos a la más que contundente actuación de Malú, quien en una veintena de canciones consiguió hacer bailar, emocionar y disfrutar a un graderío prácticamente lleno. A pesar de que presentaba el muy íntimo ‘Quince’, lo cierto es que algunos incondicionales apenas posaron su trasero en la butaca. Después de un breve vídeo de confesiones sobre su carrera, a modo introductorio, el comienzo con ‘Todo sabe a ti’ fue un pelotazo festivo, con una Malú pletórica vocalmente, al igual que durante las siguientes dos horas. “Boas noites, A Coruña, qué ilusión volver a cantaros”, dijo, de negro completo y con unas altísimas botas que no le impidieron bailar y campar a sus anchas.

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Destacó del primer bloque 'El apagón', un tema de hace casi 10 años y que popularizó de la mano de Melendi. Pero especialmente intenso fue el medley acústico con 'Guerra fría', 'Aquí' y 'Vuelvo a verte', con la protagonista sentada entre doce cuerdas de guitarras. Por cierto, mención especial merece una banda que sonó contundente, y que se permitió lucimientos en clave de solos de saxo y trompeta. Unos pequeños respiros para la exigencia vocal de la propia Malú.

Presentada en sociedad en su día como la sobrina de Paco de Lucía, y aupada en sus primeras composiciones por Alejandro Sanz, Malú recogió el guante de aquellos inicios para empezar su bis con 'Aprendiz', quizás la canción más importante de su carrera. Lo hizo al piano, y con un sentimiento que seguramente superó a la versión original. Casi dos horas después del inicio, 'Ausente' y 'Como una flor' pusieron el fin a un concierto que dejó más que satisfechos a los incondicionales y sorprendidos a los curiosos que se acercaron por primera vez en profundidad a su repertorio.