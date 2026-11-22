Lola Roel | “La ciudad siempre está presente en mis obras, porque es mi forma de ser; estoy impregnada de Coruña”
Coruñesa de Riazor primero y de Durán Loriga después, la periodista tiene más de treinta obras escritas pero disfruta especialmente del teatro, en donde ha encontrado su propia voz
María Dolores González Roel (A Coruña, 1953) está vinculada al oficio de escribir casi desde que nació. “En casa estaba el periódico siempre y yo, para dormir la siesta, me tapaba con él”. Periodismo fue la carrera que eligió y que la llevó a la redacción de El Ideal Gallego y a prensa de la Cámara de Comercio durante más de veinte años. Ya jubilada, aprovecha todo el tiempo que puede para escribir. Es de las pocas mujeres que ha ganado el premio Pérez Lugín y hace seis años le dieron el premio de la Escuela de Arte Dramático de Extremadura. Tiene más de treinta obras entre relatos, novelas y teatro, aunque últimamente se dedica más a esta última disciplina: “Mi voz la encontré en el teatro”, confiesa.
¿Cuál es el primer recuerdo que tiene de A Coruña?
La playa de Riazor. Yo bajaba con la tata Susa, que aparece en una de mis novelas, a jugar al paseo, con aquellas lanchitas que había delante. Recuerdo que venían los coreanos, que les llamaban, y teníamos peleas porque yo era un poco pirucho.
¿De verdad?
Sí, tenía tres hermanos varones y bueno, pues así era.
¿Y se peleaba con los coreanos?
Sí, sí, siempre. Con la tata Susa detrás de mí. Mi recuerdo de esa época es Riazor y hasta tengo como una especie de testamento vital pensando en la playa... A mis hijos, en plan de broma, les digo: “A mí me quemáis y me tiráis a la Marola” (risas). El mar siempre ha estado presente en mi vida.
¿A dónde fue al colegio?
A la Compañía de María. Todo lo estudié aquí. Publiqué el libro ‘Como hortensias no verán’, que ganó el Nicomedes Pastor Díaz, que es una semblanza de una época donde aparece el colegio.
¿Y qué tal estudiante era?
Mala. Era una niña que me aburría muchísimo, muy inquieta, muy nerviosa... No prestaba atención y siempre me quedaba alguna asignatura. Y tampoco era niña de monjas. Recuerdo una vez que nos escapamos una compañera, que le llamábamos la ‘piernas de salchichón’, y yo. Nos pilló en la plaza de Pontevedra la jefa de estudios y nos fuimos corriendo. Ya en el colegio, nos llama y nos dice: “Bueno, como veo que realmente os gusta correr, vamos a practicar un poquito”. Nos hizo dar la vuelta a la pista varias veces.
¿Y qué quería ser de mayor?
¿Yo? Siempre escribir. No recuerdo mi vida sin la escritura. El otro día vi a María Zambrano, que decía que ella escribía para proteger su soledad. Y yo creo que escribo para proteger mi libertad. Las mujeres de mi generación han estado muy controladas. No podías expresarte, ni siquiera en casa. Y escribiendo yo puedo ser libre.
“Hice la carrera en el nocturno, en Madrid, en Ciencias de la Información. Fue un esfuerzo titánico para mí, con tres hijos, terminar, pero yo quería ser, no quería estar”
¿En qué sentido?
Muchas veces me dicen que lo que escribo y lo que soy no se parece. Yo, como las mujeres de mi generación, soy una versión actualizada de mamá. Es decir, hemos estudiado, hemos hecho un esfuerzo por actualizarnos. Hice la carrera en el nocturno, en Madrid, en la Facultad de Ciencias de la Información. Fue un esfuerzo titánico para mí, con tres hijos, terminar, pero yo quería ser, no quería estar.
¿Y cómo acaba llegando al periodismo?
Mi bisabuelo, Marcelino Dafonte, fue director de ‘La Voz de Galicia’. En mi casa estaba el periódico siempre y yo, para dormir la siesta, me tapaba con él. El periodismo estuvo presente hasta para taparme a mi hora de la siesta.
¿Y cómo es que se decidió a estudiar la carrera?
Pues yo me caso, sin autorización paterna, con 20 años recién cumplidos, pero con los 19 empiezo a pelear con mis padres. No me daban el consentimiento y me escapé un día a Santiago y pregunté por el obispo. La Iglesia asumió mi patria potestad y yo me casé en Pastoriza. Nos marchamos a Colombia porque a mi marido lo nombran seleccionador de voleibol. Allí hago la convalidación de bachillerato y empiezo a estudiar Medios de Comunicación. Al regresar tuve que volver a empezar porque solo me convalidaron una asignatura. Hice los cinco años con mucho sacrificio, pero con mucha ilusión. Me sentía una mujer muy afortunada, aunque tenía que pelear y estaba agotada. Empecé como freelance en un periódico y anduve buscándome la vida hasta que nos venimos para aquí cuando mi marido entra como profesor en el INEF.
Y encuentra trabajo aquí...
Pati Blanco, que era colaborador de El Ideal Gallego, me ayudó a entrar. Entonces estaban los ‘padines’, Olga Cristina Viaño y Ángel Padín.
¿Había muchas mujeres entonces en la redacción?
No, pocas. Allí tuve el embarazo de mi tercer hijo. Luego me fui y volví a entrar con Valentín Alejandro, que me dio una experiencia muy bonita, que eran los suplementos. Recuerdo un reportaje que hice en el suplemento universitario, Campus, que era sobre los hábitos sexuales de los jóvenes universitarios.
La periodista posa en el exterior de su colegio, Compañía de María, con el que era su barrio de infancia detrás. “Todo lo estudié aquí. En el libro ‘Como hortensias no verán’, que ganó el Nicomedes Pastor Díaz, hacía una semblanza de una época en donde aparece el colegio”, explica.
Era rompedor eso...
Me fui al colegio universitario con un magnetófono y preguntaba, por ejemplo: “¿Hay algún día especial en que tú te masturbes? ¿Practica relaciones prematrimoniales?”. Sé que se dieron de baja algunos suscriptores, pero yo hice lo que quería. El periódico no sé cómo será ahora, pero en aquella época esta era una profesión singular, sin horarios. Recuerdo entrar a las seis y media de la mañana con la limpiadora y salir a las once o doce de la noche. Comía una tapa en Casa Juana y seguía trabajando. Pero tenía tres hijos y no podía seguir así. Entonces Cristóbal Atienza necesitaba alguien que le ayudara en la Cámara de Comercio y allí fui. Al final, estuve 21 años.
Como periodista, ¿sigue teniendo interés por las noticias?
Sí, la curiosidad la tengo. La honestidad cuando escribo, también, porque yo creo que no existe la objetividad, existe la honestidad. Pero no tengo ya ese gusanillo.
Ahora escribe. ¿A Coruña tiene algún hueco en sus obras?
La ciudad siempre está presente, porque es mi forma de ver la vida... Yo estoy impregnada de esto, de Coruña. Ahora estoy terminando un libro de relatos que se llama ‘Manos que caminan’, y habla de Coruña, del Barrio de las Flores... Coruña siempre aparece.
Como coruñesa, ¿de qué presume usted?
Pues yo creo que somos muy liberales. Somos una población muy liberal, muy respetuosa y huímos de los extremos.
¿Cuáles son sus barrios, por qué zonas se ha movido?
Estuve 12 años en Madrid y allí echaba muchísimo de menos el mar. Luego vivimos durante muchos años en Oleiros. Allí crié a mis hijos pero al final te haces mayor... Teníamos una casa en Durán Loriga y nos vinimos para aquí. Estuvimos dos años de obras pero quedó muy bonita: tenemos una biblioteca enorme, con 20.000 libros. Mi vida transcurre normalmente escribiendo. Si alguien realmente me quiere conocer es a través de lo que escribo. Para mí, escribir es todo, es lo que soy.
Preguntas Cascarilleiras
¿Prefiere los churros de Bonilla o los churros del Timón?
Bonilla. Quizás porque lo asocio con la infancia, las primeras comuniones, que celebrábamos en el Linar y también en Bonilla.
¿Es más del monte de San Pedro o de los jardines de Méndez Núñez?
El monte de San Pedro es elasticidad y belleza. Pero Méndez Núñez es emoción, recuerdos... allí tuve mi primera rotura de nariz con la bicicleta, iba con la tata...
Para salir a tomar algo, ¿calle de la Estrella o la calle de la Barrera?
La de la Estrella, sí. Pero diría, quizás, porque es a continuación de mi casa. Salgo y ya estoy encaminada.
¿Bebe agua de Emalcsa, es decir, agua del grifo, o embotellada?
Agua del grifo.
¿Cuál elige, la playa de Riazor o la playa del Orzán?
La playa de Riazor. Es la que veía desde mi casa, porque, cuando vivíamos en la avenida de Buenos Aires, desde mi habitación, sentada en la cama, veía el mar.
¿Cómo se mueve por la ciudad, suele ir a pie o motorizada?
Andando. Y, algunas veces, como ensayamos en los Castros, algunas veces puedo coger un autobús. Pero, si no, siempre andando.
¿Es de helados tradicionales como los de la Colón o de sabores más modernos como Bico de Xeado?
De la Colón.
¿Y cuál es su sabor, el que pide siempre?
El de yogur. En mi época no lo había, claro, y lo pedía de nata, pero hoy en día pido de yogur.
¿Qué prefiere, una verbena o un concierto?
Un concierto. Normalmente voy a conciertos de jazz... En Afundación, he ido también al Garufa... Yo siempre busco el jazz. Cuando escribo siempre estoy escuchando jazz o música en francés, que es lo que más me gusta.
¿Prefiere la fiesta de Carnaval o es más bien de San Juan?
San Juan. Además, nosotras, las de mi pandilla, fuimos de las primeras. A mí no me dejaban salir de noche pero Estrella Pardo, que era mi compañera, fue una de las primeras meigas. Nos reuníamos en la cafetería de abajo de Torre Coruña con Cheché y con todos estos para organizar las primeras hogueras que se hicieron. Así que, por tradición y por lealtad, San Juan.
¿Y el koruño cómo se le da? ¿Dice más chorbo o dice más neno?
Nada. Nada, ni chorbo, ni neno, ni nada. Es verdad que en una de las obras que hice, la protagonista fardaba mucho de que su hijo sabía inglés, sabía no sé cuánto y entonces había un momento en el que ella decía: “No, yo hablo gallego y koruño”. O sea que no podía hablar otra cosa, hablaba koruño (risas).