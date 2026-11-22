A Coruña
La víctima del apuñalamiento de A Coruña permanece estable
La Policía busca al agresor
La víctima del apuñalamiento de este sábado por la noche en A Coruña se encuentra estable y la Policía busca al agresor, han informado fuentes policiales.
El suceso se produjo pasadas las 21 horas en un local que se sitúa en la confluencia de la Ronda de Outeiro y la avenida de Finisterre.
Hasta el lugar, una zona especialmente conflictiva, acudieron al menos dos ambulancias del 061 y dotaciones de policiales.
El personal sanitario lo evacuó al hospital después de que una vecina le prestara los primeros auxilios.
La Policía investiga este ataque para identificar al agresor.