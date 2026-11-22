Cartel de despedida de La Esquina Quintana

La Esquina de Pull&Bear abrió sus puertas el 17 de agosto. Mientras la tienda de la marca en la plaza de Lugo era sometida a una reforma que concluyó hace días, el espacio temporal de la calle Ferrol se convirtió en un rincón de la moda dedicado a la ciudad. Numerosas colecciones y colaboraciones con firmas, artistas u hosteleros transformaron la pop-up cada semana.

Este lunes llegará el último capítulo de La Esquina, y así lo ha hecho saber la marca a través de un mensaje que decora su escaparate. "La Esquina de Pull&Bear se despide con una colección dedicada a la historia de la marca, sus inicios y su evolución entre comunidad y moda. Una selección que pone en valor a todos aquellos que desde 1991 crearon, creyeron, eligieron y conservaron esas prendas que significaron algo en sus vidas", reza el inicio del cartel.

Desde este lunes hasta el 28 de noviembre, el establecimiento acogerá la colección 'Edition ninety one', la que pondrá punto y final a estos meses. "Gracias a todos los que nos habéis acompañado estas semanas, a los que nos esperabais los lunes en la puerta, a los que hicisteis cola, a los que no os perdisteis ni un jueves y a los que solo pasabais a saludar. Nos vemos en la plaza de Lugo", concluye el comunicado, plasmado sobre un fondo rosa.

Tienda renovada

Tras tres meses de obras, el local de Pull&Bear ubicado en la plaza de Lugo reabrió sus puertas el pasado 13 de noviembre y los clientes ya pudieron volver a realizar sus compras con normalidad.

Con la finalización de esta actuación, la multinacional fundada por Amancio Ortega ha completado las remodelaciones de todos sus establecimientos ubicados en el exterior del mercado municipal: Bershka, Stradivarius y el propio Pull&Bear, además del Oysho que se encuentra situado en un bajo al otro lado de la calle.

Tal y como adelantó este diario hace semanas, la firma de Inditex renovó la estética del establecimiento con el fin de adaptarse a un nuevo concepto, que sigue la línea de tiendas como la de Manchester, la primera en contar con un concepto comercial que marca el tono para futuras aperturas y al que ya se han ido adaptando establecimientos de todo el mundo este último año. Emplazado en el complejo comercial Trafford Centre, el espacio insignia de la firma en la urbe británica estrenó en agosto de 2025 una estética minimalista y digitalizada, con protagonismo de la madera y los acabados metálicos combinados con elementos industriales, como ahora en la plaza de Lugo.