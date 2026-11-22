Los estudiantes colapsaron con sus protestas la avenida de Alfonso Molina Archivo El Ideal Gallego

Hace 25 años, en 2001, los estudiantes mantenían su pulso a la Ley Orgánica de Universidades con una manifestación que cortó Alfonso Molina. Además, preparan un macroconcierto al que quieren invitar a personajes conocidos como los reporteros del programa Caiga Quien Caiga o los Guiñoles de Canal Plus. En 1951, hace 75 años, el gran éxito de las navidades en la ciudad es el sorteo de cestas en los establecimientos, en los que se agotan las rifas.

Hace 25 años | Los estudiantes cortan Alfonso Molina y preparan un macroconcierto

Más de 2.000 estudiantes se manifestaron a pie por la avenida de Lavedra contra la Ley Orgánica de Universidades. La protesta provocó fuertes retenciones de tráfico durante más de dos horas. Ahora quieren dar un paso más y provocar que todo el país dirija su mirada a la capital herculina. Y para conseguirlo, qué mejor método que intentar organizar un acto de calado nacional que, además, les sirva para recaudar fondos y así poder financiar los viajes en autobús a la manifestación convocada en Madrid para toda España el próximo día 1. La propuesta de los estudiantes consiste en realizar un macroconcierto al que están invitados personas conocidos de la televisión, como los presentadores y reporteros del programa Caiga Quien Caiga, de Telecinco, o los muñecos del Guiñol, de Canal Plus.

Por otra parte, los comerciantes se están preparando para la Navidad, una cita festiva que no sólo congrega a un mayor número de clientes, sino también de delincuentes. Y este año además de adelantarse la decoración, también lo hicieron los ladrones.

Portada de El Ideal Gallego del 22 de noviembre de 2001 Archivo El Ideal Gallego

Hace 75 años | El gran éxito de las rifas para el sorteo de cestas de Navidad en toda la ciudad

Como anunciamos y presumíamos, la exhibición de las cestas de navidad ha causado un efecto deslumbrante en nuestra ciudad. Tanto, que incluso hubo que iniciar la venta de las rifas antes de los que se proyectaba, habiendo momentos de cola en el citado establecimiento. La Junta ‘Campaña de Navidad’ nos ruega hagamos constar que en un plazo casi de horas todos los establecimientos de La Coruña tendrán los talonarios de rifas para poder vender a los que lo soliciten. La rifa es, como hemos dicho, de tres pesetas. Por cierto que algunos establecimientos de La Coruña han solicitado espontáneamente algunos talonarios para repartir -vender- entre sus amigos y clientes. En una palabra, que la rifa será quizás el mayor acontecimiento de la Campaña por el valor de los premios y el acierto habido en la distribución de los mismos y en su cuantía. Para el día de la Purísima está anunciada la gran cuestación pro Campaña de Navidad. Distinguidas damas de nuestra sociedad, afectas a las autoridades y entidades a quienes se han adjudicado mesas, ocuparán, presidirán y atenderán al servicio de las mismas.

Portada de El Ideal Gallego del 22 de noviembre de 1951 Archivo El Ideal Gallego