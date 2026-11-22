Jesús Etchevers, en el centro, llega a una reunión en la Autoridad Portuaria de A Coruña Archivo El Ideal Gallego

Jesús Etchevers, una de las figuras de referencia de la pesca de A Coruña, falleció el 21 de noviembre en A Coruña a los 91 años. Nacido en Linares Rivas en 1935, su trayectoria creció en paralelo al sector pesquero y a los armadores de la ciudad.

Según narra Alfonso González Catoyra en sus 'Nuevas Biografías Coruñesas', tras los estudios primarias ingresó en la Escuela Universitaria de Altos Estudios Mercantiles de A Coruña, donde obtuvo el título de profesor mercantil. Empezó en 1956 trabajando en la administración de una armadora de pesca que pertenecía, en parte, a familiares suyos, algo que le marcó para decidir hacerse armador. Así, formó una sociedad con varios amigos para adquirir dos barcos pesqueros.

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Fueron los primeros de una larga trayectoria en la que se fue embarcando en varios proyectos pesqueros, incluido uno de pesca de langostinos en Mozambique y Angola, otro de cefalópodos en el banco canario-sahariano y otros en el Gran Sol. En 1981 puso fin a su actividad como armador tras sufrir varios reveses, pero solo un año más tarde el sector coruñés le propuso ocuparse de la Asociación Provincial de Armadores de Buques de Pesca de A Coruña (Arpesco). Desde este cargo defendió el sector de la ciudad, denunciando "con pasión la pasividad de autoridades y fuerzas vivas con respecto a nuestro puerto y nuestra flota". En 2013 terminó su trayectoria al frente de Arpesco.

Desde Arpesco defendió el sector de la ciudad, denunciando "con pasión la pasividad de autoridades y fuerzas vivas con respecto a nuestro puerto y nuestra flota"

Viudo de María Teresa Lemus López, deja cuatro hijos, Teresa, Suso, Fran y Bea, ocho nietos, Lucía, Pablo, Teresa, Marta, Alba, Sara, Paula y Sofía, y un bisnieto, Martín. Está previsto un funeral en recuerdo de Jesús Etchevers, que se celebrará en la iglesia de San Pedro de Mezonzo el viernes 27, a las ocho y media de la tarde.