Exterior del hospital Quirón de A Coruña este domingo Quintana

El cantante Raphael permanece ingresado en el hospital Quirón de A Coruña después de haber tenido que cancelar a última hora el concierto que tenía previsto para la noche de este sábado en el Coliseum. Si embargo, fuentes cercanas aseguran que el artista recibirá esta misma mañana el alta para volver a Madrid por carretera.

Al centro sanitario llegó trasladado en ambulancia después de sentirse indispuesto media hora antes del inicio del espectáculo. Los servicios médicos presentes en el Coliseum, en coordinación con su médico personal, decidieron su hospitalización después de detectarle taquicardias. Con todo, aunque fue llevado en ambulancia, Raphael salió por su propio pie del camerino.

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En el hospital Quirón Raphael se mantuvo en observación, pendiente de que su evolución marcase si se debía quedar más días ingresado, si recibía el alta o si era trasladado a otro centro sanitario más cercano a su domicilio. Finalmente, la buena evolución ha permitido que se le marque para esta mañana el alta médica y pueda regresar a su domicilio.

Después de que hace dos años Raphael tuviese que parar su actividad debido a un accidente cerebrovascular, que se desencadenó cuando iba a grabar un especial de Navidad del programa de TVE 'La Revuelta', el de Linares volvió con más fuerza y firmando más de 50 fechas de la gira 'Raphaelísimo', en la que ha recorrido escenarios de España, Estados Unidos, México o Argentina entre 2025 y 2026. Al 'tour' todavía le quedan cuatro fechas tras la cancelación de A Coruña: el 28 de noviembre en Málaga, el 7 de diciembre en Las Palmas de Gran Canaria, el día 12 en Granada y el sábado 19 en Madrid. Sin embargo, estas están en el aire a la espera de que mejore el estado de salud de Raphael.