Entrega de diplomas de Ciberexpert@s en el Fórum Metropolitano por parte de la Policía Nacional, en mayo de este año

La ciberseguridad es una precaución que muchos ya tienen internalizada. La prueba es que, en A Coruña, a pesar del alto nivel de digitalización, las denuncias que recibe la Policía Nacional se han estancado en el primer semestre de este año. De hecho, se han reducido un 12%. Pese a ello, solo en los primeros seis meses del año se han registrado 1.223 delitos informáticos. La gran mayoría son simples estafas, pero casi 200 son de otra índole, como ciberacoso o sexting, según los datos oficiales del Ministerio del Interior. Para ponerlo en contexto, casi uno de cada cinco delitos que se denuncian en A Coruña se realizan a través de una pantalla.

En los primeros seis meses del año, la cibercriminalidad se ha comportado de forma muy distinta según se examine la ciudad: en algunas sube levemente, en otras se estanca, mientras que las hay, como en A Coruña, en las que ha descendido en el primer semestre, pero hay que tener en cuenta el ascenso importante que ha sufrido en los últimos años.

Interior señala que creció un 20% entre 2024 y 2025, sobre todo en el caso de los delitos que no son estafas informáticas. En 2025 fueron 2.671; en 2024 fueron 2.213; en 2023, 2.111; en 2022, 2.496; en 2021, 850; y en 2019, 2.014. Es decir, que el pasado año fue el segundo de esta breve serie histórica con más delitos fueron denunciados.

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Más atrás, el Ministerio de Interior no facilita datos segregados por municipios, así que resulta difícil hacer un seguimiento, pero el uso intensivo de las redes sociales, así como de la compraventa online, permite suponer que los delitos informáticos seguirán siendo comunes. De hecho, Galicia está muy por debajo de la media nacional y lo más probable es que siga subiendo, reconocen las fuentes policiales consultadas.

En algunos casos, este tipo de delitos lo cometen bandas. El año pasado, los Equipos de Ciberdelincuencia de la Guardia Civil y la Policía Nacional, en una operación conjunta denominada ‘Albatros-Samba’, desarticularon a una banda brasileña de estafadores que obtenía los datos bancarios de las víctimas con timos informáticos para luego adquirir toda clase de cosas, sobre todo entradas a espectáculos en A Coruña que luego revendían. En total, fueron cinco los sospechosos arrestados, que habrían conseguido hacerse con más de 30.000 euros.

Por supuesto, preocupa especialmente en el caso de los menores, por eso la Policía Nacional está haciendo un esfuerzo de divulgación en este sentido e imparten talleres a los escolares en manejo de la red y gestión de los peligros que se pueden encontrar en ella. En mayo, se entregaron diplomas de ciberexpertos a alumnos de 6º de Primaria de los C.E.I.P. Raquel Camacho, Concepción Arenal y Sal Lence en un acto celebrado en el Fórum Metropolitano, como una forma de fomentar lo que la Policía Nacional denomina “ciberurbanidad”: la manera de comportarte en internet de manera segura y respetuosa. “De la misma manera que nos enseñan a cerrar la puerta con llave, o a no aceptar caramelos de los extraños, también tenemos que enseñar normas de seguridad en la web”.

La Policía Local de A Coruña también trata de ayudar a los adolescentes a través del programa Agente tutor, que está avalado por muchos años de éxito, aunque hay que decir que, por ejemplo, solo tuvieron un único caso de ciberacoso entre el alumnado de los institutos y colegios de la ciudad.

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Contenido explícito

De hecho, este año, el programa del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer se centra en la ‘extimidad’, un vocablo que se refiere a cuando alguien ve expuesta su intimidad con fotos o mensajes en las redes sociales, algo a lo que se expone quien practica ‘sexting’. Es decir, el intercambio de contenido explícito. Uno de los consejos más repetidos para evitar caer en una estafa o un chantaje es no tomar ninguna decisión precipitada.

“Hay que evitar la urgencia, parar. A veces no hacer nada es lo mejor que se puede hacer”. Ya sea porque te llaman del banco por una supuesta transferencia que ofrecen que anule la víctima o si informan de que tiene un paquete aguardando por el que hay que esperar, siempre se trata de meter prisa para que no se pueda pensar. Lo mismo ocurre con las imágenes de alto contenido sexual. Si uno no entregaría una foto a un extraño, tampoco debe hacerlo online. Sobre todo, en el caso de los menores.

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El año pasado, una investigación de chantaje sexual a unas menores desembocó en una de las condenas más duras que se haya conseguido hasta la fecha gracias al trabajo del Grupo de Investigación Tecnológica de la Brigada Provincial de Policía Judicial de A Coruña. Más de 20 años de cárcel para un pedófilo que, desde Colombia, chantajeaba a unas niñas coruñesas para obligarles a enviarles imágenes con contenido explícito.

Otro timo que se repite es el del llamado ‘del amor’, en el que alguien, a veces un supuesto famoso, contacta con la víctima y consigue convencerle de que le entregue sus ahorros para luego cortar toda comunicación con él, o ella. Aunque los menores son potencialmente más vulnerables a estas tretas, nadie está a salvo. Y más ahora, en que la Inteligencia Artificial (IA) se está convirtiendo en una herramienta de uso común.

Los expertos en ciberdelincuencia todavía no han percibido en A Coruña un uso importante de simulaciones mediante IA para realizar timos a través de internet, pero opinan que es cuestión de tiempo. No solo para enviar imágenes o grabaciones falsas, sino también para mejorar los textos y el sistema de envío.