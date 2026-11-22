Alba Balsa, propietaria de Luces de Bohemia, muestra los adornos navideños con el nombre del barrio Carlota Blanco

Es complicado encontrar un barrio con una identidad tan consolidada y en el que sus vecinos presuman tanto del orgullo de pertenecer a él. De este cariño, precisamente, nació la idea de decorar los árboles de Navidad con el nombre del barrio: Os Mallos.

El ornamento, que también se puede personalizar con cualquier nombre, se pueden encontrar en la tienda de Alba Balsa, presidenta de Distrito Mallos y propietaria de Luces de Bohemia, en el número 20 de Ángel Senra. “Este año decidí dar un giro y especializar la tienda con regalos originales, apostando fuerte por marcas gallegas, españolas y pequeñas producciones artesanales de nuestra zona”, comenta.

Una de las marcas con las que Balsa trabaja es Wear to be wild, la encargada de estos adornos. “La marca es el proyecto de Cris, que se dedica al diseño e impresión en 3D, tanto de bisutería como de objetos decorativos. De cara a esta campaña de Navidad, Cris me trajo unas propuestas muy bonitas de bolas personalizadas con nombres y familias”. Así, y “viendo lo mucho que queremos a nuestro barrio y desde mi perspectiva como comercio de proximidad, le propuse darle una vuelta: ‘Cris, ¿y si sacamos unas bolas de Os Mallos para tener una Navidad muy local?’”.

La idea, sostiene la propietaria de Luces de Bohemia, “nos encantó a las dos; eso sí, al ser una producción pequeña, hay que encargar con mucha antelación para que ningún árbol ‘koruño’ se quede sin su adorno especial”. A raíz de las primeras bolas de Os Mallos, “hemos decidido abrirlo también a otros barrios de la ciudad bajo encargo, para que cada vecinos pueda tener su propio barrio colgado en el árbol. Es la primera vez que exploramos esta línea más identitaria”, añade Balsa.

Acuarelas de María Pita, en Luces de Bohemia El Ideal Gallego

En el pasado Mallosto, que se celebró el fin de semana pasado, hicieron la prueba con unos adornos del Dépor, y estos obtuvieron “una acogida brutal”. Ahora, asegura la presidenta de Distrito Mallos, “tenemos en el tintero varias ideas pensadas para el Orgullo koruño que sabemos que van a encantar muchísimo”. El proyecto, además de poner en valor el barrio de Os Mallos, demuestra que “la tecnología 3D y el diseño local pueden ir de la mano, de huir de lo industrial y de hacer barrio entre todas”. Por todo ello, muchos vecinos podrán adornar su árbol con el nombre de un barrio que tantas alegrías les da.