Detalle de la escultura, situada muy cerca del Aquarium

El Ayuntamiento de A Coruña ha anunciado que invertirá 15.000 euros en la rehabilitación de la escultura veleta 'Piscis Bicaudatus', situada en el paseo marítimo de la ciudad. Está previsto que el proceso finalice en el mes de diciembre.

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Tal y como ha explicado el Gobierno local en nota de prensa, el proceso de restauración consistirá en el tratamiento y cuidado de la estructura de la escultura, que se realizará en un taller especializado.

El proyecto de rehabilitación integral permitirá detener los procesos de degradación, recuperar la estabilidad material y funcional de la pieza, corregir las patologías existentes y garantizar su preservación en el futuro.

En este sentido, la alcaldesa, Inés Rey, ha señalado que la escultura "lleva casi tres décadas" expuesta a un "entorno litoral agresivo", por lo que es "necesaria" la revisión de las piezas para "mejorar su estado tanto ahora como en el futuro". Asimismo, también está contemplada la reconstrucción integral del mecanismo giratorio y de apoyo de la pieza.

Está contemplada la reconstrucción integral del mecanismo giratorio y de apoyo de la pieza

Además, ha confirmado que los trabajos concluirán con la reinstalación definitiva en su emplazamiento original. A mayores, se procederá a la reconstrucción estructural de la cubrición de hormigón destinada a la protección del sistema de anclaje.

En este contexto, el ayuntamiento ha recordado que Jorge S. Peteiro Vázquez creó la pieza escultórica para instalarla en 1998 en la Enseada do Lago Morto, como conmemoración de la apertura del Aquarium Finisterrae. La escultura es una imagen muy ligada al acuario coruñés y forma parte del patrimonio artístico contemporáneo integrado en el espacio público del municipio.