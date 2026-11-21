Varios asistentes disfrazados, ayer Carlota Blanco

Ahora que toda España habla de debates, ganadores y perdedores, en el microuniverso que periódicamente y desde 2010 monta Expotaku en A Coruña hay algo de eso. Sin embargo, allí las viviendas son como las cápsulas de Dragon Ball y en él los migrantes somos nosotros, que entramos de lleno en un mundo principalmente nipón. Habría que relativizar bastante eso de 'microuniverso', ya que la feria tiene como objetivo superar los 29.000 visitantes del pasado año en ExpoCoruña.

No vamos a tomar la medida 'madridcéntrica' de decir cuántos Bernabéus supone esa afluencia. Mucho más ajustado sería decir que todos los presentes en el último Expotaku llenarían el estadio de Riazor. De hecho, a la hora del duelo del Dépor en Vitoria era especialmente difícil caminar entre las calles de miniaturas, camisetas, katanas o talleres de reparación de cosplays. Son mundos que rara vez conectan, aunque sí provocó más de un deseo inmediato la camiseta de la selección japonesa con la cara de Goku en Dragon Ball, la saga original en la que el personaje era todavía un niño.

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Resulta muy complicado trazar un perfil del asistente promedio, básicamente porque buena parte de ellos llevan la cara tapada. Sin embargo, para alguien que cursó la EGB es reconfortante y hasta cierto punto sorprendente comprobar cómo 'Akira', 'Evangelion' o 'Ghost in the shell' se mantienen entre las creaciones preferidas y referenciales para las nuevas generaciones. El único punto de actualidad política que se alcanza a escuchar a la hora de comer es la comparación entre 'Porco Rosso' de Hayao Miyazaki y las corrientes extremistas que azotan el panorama actual. Pero todo pierde sentido de la trascendencia cuando ve a un Deadpool algo 'dejado' combatiendo en un ring de wrestling.

Seguramente, en Expotaku cada uno ve lo que quiere ver y se fija en lo que le toca la fibra, pero lo cierto es que por momentos se reciben tantos estímulos que la carne es débil y la cartera, o la cuenta corriente, es fácil que adelgacen a pasos agigantados.