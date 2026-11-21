Despliegue policial ayer en la ronda de Outeiro Quintana

Varias patrullas de la Policía Local y la Nacional acudieron a un conocido establecimiento del cruce entre la avenida de Finisterre y la ronda de Outeiro, en el que son habituales las redadas y las reyertas entre clientes. Precisamente, según fuentes de la investigación, ese es precisamente el origen de un apuñalamiento sucedido a primera hora de la noche, y que provocó el traslado hospitalario de un hombre de mediana edad.

Aunque los agentes de ambos cuerpos de seguridad siguen intentando esclarecer lo ocurrido, lo cierto es que todo parece indicar que se trata de un ataque grupal de varias personas contra la víctima, que no vio venir a sus agresores. El resto se queda en versiones contradictorias entre testigos y curiosos que dicen identificarse como testigos, lo que dificulta enormemente la investigación.