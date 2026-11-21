Raphael cancela su concierto en A Coruña tras ser evacuado en ambulancia
El cantante fue evacuado en ambulancia justo a la hora que debía comenzar el concierto
Raphael, posiblemente el cantante español más exitoso de todos los tiempos, no ha podido comenzar su concierto en el Coliseum de A Coruña. Justo a la hora programada para el recital, las 20.30 de la tarde, la megafonía anunciaba: “Sintiéndolo mucho, por una indisposición del artista no se podrá llevar a cabo el concierto”. Además, según interpretó parte del público, no habrá ocasión próxima de retomarlo, pues se instó a la devolución de las entradas.
Según fuentes próximas al evento, Raphael fue evacuado minutos antes del anuncio por dicha indisposición. A Coruña había sido la última cita antes de su accidente cardiovascular, el 17 de diciembre de 2024, y por eso muchos consideraban el Coliseum un lugar fetiche.
En los últimos recitales, Raphael ya había necesitado de ayuda de una silla para finalizar el show.