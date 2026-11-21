El Boletín Oficial del Estado, BOE, publicó este viernes, 20 de noviembre, la resolución por la cual se le retiraba Medalla al Mérito en el Trabajo a un total de siete personas y una organización. Entre los que se han quedado sin la distinción hay cuatro gallegos: dos coruñeses, Pedro Barrié de la Maza y José Fariña Ferreño, y dos ferrolanos, Juan Antonio Suanzes y Fernández y José María González-Llanos y Caruncho.

La resolución del Ministerio de Trabajo y Economía Social, dirigido por la también ferrolana Yolanda Díaz, retira de esta manera los reconocimientos a estos cuatro gallegos -junto a los de Esteban de Bilbao y Eguía, Pilar Primo de Rivera, Francisco Bastarreche y Díaz de Bulnes y la Organización Sindical del Movimiento- basándose en el "cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática".

Alfonso González Catoyra define en su libro 'Biografías coruñesas' a Pedro Barrié de la Maza como "uno de los principales financieros españoles y, sin duda, el más importante de Galicia en el siglo XX. Promocionó un sinfín de empresas gallegas. Su obra magna, sin embargo, fue la creación de la Fundación que lleva su nombre". Barrié de la Maza accedió a la Presidencia del Banco Pastor el 2 de noviembre de 1939, cuando inició una intensa política de creación o apoyo a empresas, de la que nacieron, entre otras, Astano o Fenosa, e influyó en la instalación de la Refinería en A Coruña.

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También fue procurador en Cortes y presidente de la Junta de Obras del Puerto de A Coruña entre 1944 y 1971, una época en la que dio pie a la construcción del dique de Abrigo. En 1955 "como premio a su laboriosa iniciativa y creación de riqueza y puestos de trabajo en la región gallega, le fue otorgado, por el Jefe del Estado, el título de Conde de Fenosa", explica González Catoyra.

"De todas sus condecoraciones la que más estimaba era la del Mérito al Trabajo que en miniatura llevaba siempre prendida en el ojal de su chaqueta. Consideraba que 'se la había ganado a pulso'" Alfonso González Catoyra, en su libro 'Biografías coruñesas'

Toda su actividad se reflejó en otras muchas distinciones, como la Medalla al Trabajo, que le acaban de retirar, la Gran Cruz de Isabel la Católica, la medalla de Oro de A Coruña, el título de hijo predilecto de la ciudad, el de adoptivo de Sada o el honoris causa de la Universidad de Santiago. "De todas sus condecoraciones la que más estimaba era la del Mérito al Trabajo que en miniatura llevaba siempre prendida en el ojal de su chaqueta. Consideraba que 'se la había ganado a pulso'", cuenta en su libro González Catoyra.

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Se acaba de quedar sin ella. Como también otro coruñés, José Fariña Ferreño, banquero de confianza de Calvo Sotelo y de Francisco Franco y cuyo papel fue relevante en la preparación del Golpe de Estado del 36 y en la dirección del Didrem, un organismo de información empleado con fines represores por el bando franquista durante la Guerra Civil.

En 1961 le fue concedida la Medalla al Mérito en el Trabajo por "sus esfuerzos siempre en línea de servicio y lealtad al Régimen y a los intereses públicos". También en en Vilagarcía Arousa tenía una calle con su nombre, que le fue retirada en virtud de la Ley de Memoria Democrática en 2025. Donde todavía pervive esa denominación es en A Coruña, en concreto, en el barrio de Os Castros.

Junto a estos dos coruñeses, la ministra de Trabajo, la ferrolana Yolanda Díaz, también retira sus distinciones a otros dos vecinos de su ciudad. Juan Antonio Suanzes y José María González-Llanos.

El primero fue ministro de Industria y Comercio durante el franquismo, además del primer presidente del Instituto Nacional de Industria. La sublevación de 1936 le cogió en Madrid y tras huir de la zona republicana entró por Irún para integrarse en el ejército de Franco.

Por su parte, José María González-Llanos fue el fundador de Astano. En 1931 era ingeniero jefe del astillero ferrolano y en 1935 fue nombrado su director. Tras el Golpe de Estado de Franco dejó su cargo y se embarcó en el crucero 'Canarias' para participar en el bloqueo al estrecho de Gibraltar. En Ferrol sigue todavía instalada una estatua en su honor, que mantiene la tensión entre los partidarios de su retirada en virtud de la ley de memoria histórica y los que apuestan por su mantenimiento como reconocimiento a su labor al frente de los astilleros en la zona.

Aunque nacido en Cádiz, también tiene cierta relación con Galicia otro de los que han perdido su distinción laboral: Francisco Bastarreche Díez de Bulnes. Fue un militar y político que intervino en la Guerra Civil y al que se considera uno de los principales responsables de la llamada masacre de la carretera Málaga-Almería o 'desbandá', un episodio en el que se calcula los ataques del bando sublevado provocaron entre 3.000 y 5.000 muertes civiles.

Antes de ello, declaró el estado de guerra el 18 de julio de 1936 en Marín, donde se encontraba y donde se autodeclaró alcalde. Además, bombardeó núcleos de resistencia en Arousa, Tui, Vigo o Noia.

Además de ellos, la orden del Ministerio retira también la Medalla al Mérito en el Trabajo a Esteban de Bilbao y Eguía, político español que, fue ministro de Justicia y presidente de las Cortes franquistas, y a Pilar Primo de Rivera, hermana de José Antonio Primo de Rivera -fundador de la Falange- y conocida por fundar la Sección Femenina. Por último, la retirada de reconocimientos afecta también a la Organización Sindical del Movimiento, más conocida como el Sindicato Vertical, la única (y obligatoria) estructura sindical durante el franquismo.