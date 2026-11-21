Mercadillo en Ángel Senra, este sábado Javier Alborés

El Ayuntamiento organizó este sábado, en Ángel Senra (Os Mallos), el primero de una serie de mercados que se realizarán por los barrios de la ciudad. Estos eventos servirán para juntar compras y entretenimiento en jornadas lúdicas en las que el pequeño comercio dará a conocer sus negocios tanto a la gente de la zona como a las personas que no forman parte de su clientela habitual.

En esta ocasión, el mercado ‘O teu comercio, o teu barrio’ se celebró en la peatonal de Os Mallos de 10.00 a 15.00 horas, gozando de gran asistencia de público. Además de comprar en los puestos instalados y conocer las ventajas del comercio más próximo, las personas que lo visitaron pudieron disfrutar de otras actividades como una zona de juegos infantiles y un concierto de Carlos Bau a las 13.00 horas. “Este tipo de iniciativas sirven para crear comunidad incentivando el comercio local y de barrio. La idea es no hacer solo un lugar para comprar y vender, sino un punto de reunión donde la vecindad pueda disfrutar”, apuntó la alcaldesa, Inés Rey.

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El Ayuntamiento establecerá una programación para realizar los mercados a lo largo del año 2027 en otras zonas de la ciudad. Aunque tendrán preferencia para participar en ellos los comercios de la zona donde se realice el mercado, la participación está abierta a otros establecimientos interesados. Entre los negocios que participaron este sábado en el mercado se encuentran Ese Sitio, Qkinhas, La Petite, Moanklo, Luces de Bohemia, Galo Celta, Pastelería Palestina y Brigantium.

De bar a rastrillo de ropa de segunda mano

La Bodega Martirio se llenó este sábado de prendas de ropa de todo tipo en la segunda edición del Revolta Market, un mercardillo de segunda mano organizado por la creadora de contenido de moda sostenible Martina Lubian.