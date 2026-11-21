Una mujer observa los precios en una inmobiliari Quintana

Una familia que busca actualmente una vivienda en alquiler permanente encuentra 30 anuncios o menos en varias ciudades españolas, según los datos del portal inmobiliario Idealista basado en los anuncios disponibles el 15 de noviembre.

En concreto, Ceuta (3), Huesca (9), Vitoria-Gasteiz (13) y Teruel (14) son las ciudades con menor oferta, seguidas de Girona (15), San Sebastián (20), Soria (22), Melilla (23), Zamora (24), Tarragona (27), Guadalajara (29) y Palencia (30).

Entre ellas, Vitoria, Girona, San Sebastián y Tarragona cuentan actualmente con zonas tensionadas, mientras que en otras capitales que aplican topes a los precios del alquiler también hay una oferta reducida, como en Lleida (37) y Pamplona (40).

A Coruña cuenta con una media de 81 anuncios en el portal especializado

Con más anuncios, aparecen Bilbao, con 63; A Coruña, con 81, y Barcelona, con 516, aunque, a juicio del portal, estas cifras siguen lejos de las registradas en las grandes ciudades que no aplican controles de precios.

Madrid, que no aplica topes a los precios de los arrendamientos, sigue siendo la capital con mayor oferta de alquiler, con 4.142 viviendas, aunque registra una caída del 27% en el último mes. Le sigue Valencia, con 1.104 anuncios disponibles.

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En cuanto a la evolución de la oferta, el portal inmobiliario ha señalado que esta sufrió una "importante sacudida" durante el pasado mes de octubre, cuando se presentaron hasta cuatro decretos de vivienda de los que solo uno fue finalmente convalidado por la Diputación Permanente.

Las capitales con topes de precio registraron descensos en su oferta. En Euskadi, Vitoria perdió un 27%; San Sebastián, un 24%; y Bilbao, un 21%; Pamplona se hundió un 30% y A Coruña, un 25%. En Cataluña, Lleida cayó un 29%; Barcelona, un 25%; Girona, un 24%, mientras que Tarragona registró un descenso del 12%.

Por su parte, Madrid, que no ha aplicado topes, perdió un 27% de su oferta, más que Barcelona (-25%) y Sevilla (-23%), e igual que Valencia (-27%).

La mayor caída de de anuncios se registró en Teruel (-46%), seguida de Soria (-37%), Burgos (-36%), Cuenca (-34%), Huesca (-32%) y Jaén (-31%).

Por el contrario, la oferta registró menores descensos en Palma de Mallorca, con una caída del 6%, Santa Cruz de Tenerife, con un 10% y Málaga y Albacete, ambas con un descenso del 11%, mientras que Melilla se mantuvo sin cambios y Ceuta fue la única capital donde la oferta aumentó un 6%.