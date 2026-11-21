Maipi, dueño del Acople, sirve dos raciones de mejillones a Fi, antiguo propietario, y Lesta Carlota Blanco

A pesar de que buena parte de A Coruña se fue a dormir la siesta con una sensación a medio camino entre cabreo y derrota, lo cierto es que incluso el deportivista más acérrimo claudicó en esa lucha de emociones en las proximidades del estadio de Riazor. El Bar Acople (Paseo de Ronda 57), uno de los templos blanquiazules y también uno de los locales más longevos de la zona (camino de las cuatro décadas), el peso de la decepción era menos voluminoso que el del molusco. Hasta 70 kilos volaron en algo más de dos horas.

Los 70 kilos, antes de empezar el reparto Carlota Blanco

Puede sonar a un reparto normal si no se tienen en cuenta las variables que lo llevan prácticamente a la condición de empacho. En primer lugar, el Acople es sobre todo un local de noche en el que no hay cocina. Por otra parte, no llega a los 90 metros cuadrados y su aforo, a rebosar, está bastante por debajo el centenar de personas. Si a eso le sumamos que acabado el encuentro de Mendizorroza no quedaban existencias la conclusión es tremenda: bastante más de un kilo disfrutado por persona. Y todo ello de manera absolutamente gratuita.

Dos clientes poniéndose las botas Carlota Blanco

Se puede enmarcar la medida dentro del nuevo modelo de negocio de Maipi, un virtuoso extrompetista de la Sinfónica de Galicia que, desde que se ha hecho propietario, ha implementado notables y sabrosas mejoras: pantallas de 100 pulgadas para el fútbol por doquier, así como festines gastronómicos en clave de churrascada, pinchos o mejillonadas para los clientes habituales. Y es que se trata, sobre todo, de un bar familiar y en el que todo el mundo sabe lo que toma su vecino, se refieren unos a otros por el nombre y es posible cerrar los ojos y adivinar quién está sentado o de pie y en qué sitio. Todo ello sin olvidar la camaradería con Fi, el histórico expropietario y animador principal de las veladas

Cada persona tuvo una ración por consumición Carlota Blanco

Lo cierto es el atracón gastronómico empezó mal con el tempranero 1-0 y acabó todavía peor con la imagen ofrecida por el equipo. Sin embargo, valga como resumen una expresión de un cliente con la falta no pitada de Lucas Boyé sobre Miguel Loureiro: "Maipi, pon outra de meixillóns e ao carallo". Y así es cómo una derrota inesperada e inexplicable acaba con el dulce sabor de una sobremesa entre amigos.