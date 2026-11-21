El accidente se produjo en las cercanías del hotel Riazor EC

Un joven de 18 años ha resultado herido grave en A Coruña tras ser atropellado por un coche mientras cruzaba un paso de peatones en la Avenida de Pedro Barrié de la Maza. Como consecuencia, ha tenido que ser trasladado al Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac).

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El accidente tuvo lugar en torno a las 21.05 horas del viernes en la intersección de esta avenida con la calle Modesta Goicouría, frente al Hotel Riazor. Según fuentes de la Policía Local, el joven fue atropellado cuando estaba cruzando un paso de peatones regulado por semáforo.

El accidente se produjo en la intersección del Paseo Marítimo con Modesta Goicouría

Además de agentes policiales, personal sanitario del 061 acudió hasta el lugar del suceso y se encargó de trasladar al centro hospitalario al herido, que se encontraba en estado de gravedad tras el atropello. Por su parte, la Policía Local mantiene abierta una investigación al respecto.