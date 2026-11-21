El cementerio de San Amaro, a día de hoy Germán Barreiros

Hace 25 años, en 2001, el Ayuntamiento tomaba medidas para terminar con los robos y actos vandálicos en el cementerio de San Amaro; en 1976, hace 50 años, la ciudad acogía uno de los actos religiosos organizados para conmemorar el primer aniversario de la muerte de Franco; en 1951, hace 75, la ciudad conmemoraba los quince años del fallecimiento de Primo de Rivera; y hace cien años, en 1926, el alcalde daba orden de vigilar las playas durante los temporales.

Hace 25 años | El cementerio de San Amaro tendrá cámaras para evitar los asaltos

San Amaro tendrá un sistema de vigilancia personalizado tras la sucesión de actos vandálicos que desde hace cuatro meses alteran la paz del cementerio más emblemático de la ciudad. El recinto dispondrá de cámaras de vídeo para frenar a los gamberros y la instalación del circuito no se hará esperar. “No nos queda más remedio que tomar medidas drásticas”, cuenta la concejala de Cementerios, María José Cebreiro, preocupada por las acciones de las pandillas de gamberros. El robo, en la madrugada del lunes, de los utensilios de limpieza fue la gota que colmó el vaso. El Ayuntamiento ya ha tomado cartas en el asunto elevando en varios metros el muro por el que se cuelan los ladrones. El siguiente paso -las cámaras- lo hará a principios de año.

Portada de El Ideal Gallego del 21 de noviembre de 2001 Archivo El Ideal Gallego

Hace 50 años | La parroquia de San Jorge celebra una misa de aniversario por Franco

Por el eterno descanso del alma de Francisco Franco, Caudillo de España, Generalísima de los Ejércitos y Jefe que fue del Estado Español, y en memoria de aquellos que ofrendaron su vida por España, se celebraron solemnes exequias en el templo parroquial de San Jorge, que estuvo lleno de fieles. Además, “la evolución de las siamesas continúa siendo favorable, dentro de los controles que se realizan y dicha evolución se galla englobada en los límites normales”, han declarado en medios competentes de la Ciudad Sanitaria “Juan Canalejo” de La Coruña. Por otra parte, una mujer dejó entreabierta la puerta del domicilio y transcurridos escasos minutos regresó y pudo observar que del dormitorio había desaparecido un joyero.

Portada de El Ideal Gallego del 21 de noviembre de 1976 Archivo El Ideal Gallego

Hace 75 años | La Coruña conmemora el aniversario de la muerte de Primo de Rivera

En La Coruña se conmemoró con toda solemnidad el quince aniversario de la muerte de José Antonio Primo de Rivera, en Alicante. Con tal motivo, los centros oficiales suspendieron sus actividades habituales y ondeó el pabellón nacional a media asta. En la crónica de sucesos, en la calle de Santa Catalina fue arrollado por una camioneta un carro de tracción animal del Parque Maestranza de Artillería, resultando lesionada una de las mulas. De momento se ignoran los daños originados, en espera de que el veterinario informe sobre la gravedad de las heridas sufridas por uno de los semovientes. Además, en la Casa de Socorro fue asistida una niña de ocho meses por quemaduras producidas al caerse sobre ella leche hirviendo.

Portada de El Ideal Gallego del 21 de noviembre de 1951 Archivo El Ideal Gallego

Hace 100 años | El alcalde da orden de vigilar Riazor para evitar accidentes en los temporales

El alcalde dio orden al jefe de la guardia municipal para que se ejerza la debida vigilancia en la playa de Riazor para evitar los lamentables accidentes con ocasión de los daños producidos en los últimos temporales. Por otra parte, durante el último día se fabricaron en las tahonas de La Coruña 9.586 kilos de pan de primera y segunda; 4.188 kilos de bollería y 11.870 kilos de pan de peso. Con el número total de kilos de pan elaborados estuvo la población suficientemente abastecida, pues aunque no se fabricó todo el pan de libra necesario, se suplió con el de peso y bollería que abundaban. Además, la Real Academia Gallega tiene nuevo presidente. Don Eladio Rodríguez González, culto y laureado escritor, fue elegido para la Presidencia de la docta corporación.

Portada de El Ideal Gallego del 21 de noviembre de 1926 Archivo El Ideal Gallego