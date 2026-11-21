Marisco en un puesto de la plaza de Lugo Carlota Blanco

El primer temporal del otoño que azotó A Coruña vació los puestos de las pescaderías en los mercados municipales. La que fue una semana “muy complicada” en la que muchos placeros decidieron no abrir sus puestos, vio este sábado la luz, aunque algunos apuntan a que la situación adversa se repetirá en los próximos días. Este sábado, día grande de ventas en las plazas de abastos, los expositores volvieron a llenarse de productos, aunque no con todo lo deseado.

“El viernes ya tuvimos un poco y hoy –por este sábado– no hay queja. Eso sí, nos falta mucho para ser un sábado normal”, señaló desde su puesto de la plaza de Lugo Teri Ceán. El pulpo, dijo, regresó este viernes, pero hay pescados que todavía no han vuelto desde que el mar sufrió los efectos adversos del temporal: la meiga, la merluza “y todo el menudo (sardinas o salmonete, entre otros)”, comentó Ceán.

Por su parte, Marcos Rabina, titular de Pescados Rabina, en la misma plaza de abastos, también recibió más producto que en las anteriores jornadas, pero los precios sufrieron aumentos por el mal tiempo. “En general subieron todos los productos debido a la escasez por las condiciones meteorológicas. Si estas mejoran en los próximos días, descenderán hasta el puente de diciembre, que es cuando siempre comienza la campaña de Navidad para nosotros”. Precisamente Teri Ceán también explicó que los placeros ya tienen “muchas ganas” de la Navidad, aunque por ahora no han recibido encargos de los clientes para las fiestas.

El alza de los precios se tradujo ayer en casos como el lenguado, con el kilo a una media de 55 euros; el abadejo, a 18; el rodaballo, a 65; y la lubina, a 44, entre otros. Los mariscos alcanzaron los cien euros en el caso de las almejas finas extra; los 38 en el kilo del centollo de la ría de Arousa; o los treinta de las navajas. En otros puestos, como el de Víctor Conde, también en la plaza de Lugo, la mercancía recibida no fue suficiente, por lo que decidió no abrir ayer.

En otro mercado, en Monte Alto, el Ayuntamiento llevó a cabo una actividad gratuita de degustación para poner en valor el sello ‘Peixe da Lonxa da Coruña”, que tiene como objetivo reivindicar el producto local y dinamizar la vida de los mercados. La degustación de las recetas corrió a cargo de la Escuela de Hostelería Álvaro Cunqueiro y la Asociación de Empresarios de Hostelería de A Coruña.