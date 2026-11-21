Un instante de la presentación de Miriam Mosquera en la redacción de El Ideal Gallego Carlota Blanco

La redacción de El Ideal Gallego cambió los periódicos por los libros, al menos por unas horas, para acoger la presentación de la última novela de Miriam Mosquera, 'Los cinco besos de la luna'. De la mano de Espazo Lector Nobel, la sede del periódico y la librería se fusionaron en uno para convertirse en un espacio de encuentro donde los lectores pudieron descubrir los secretos de una historia de amor marcada por una maldición.

Este libro, donde los protagonistas sólo pueden dar cinco besos en su vida, bebe de la Historia, una de las pasiones de la vida de Miriam Mosquera y carrera que estudió, y lo mezcla con una rama poco explotada en literatura: el folclore romántico.

Ambas se fusionan en una presentación que se podría encasillar en la categoría de 'romantasy' (romance y fantasía), aunque la autora rechaza esta etiqueta: "Parece que sólo se llama así a la fantasía escrita por mujeres. Es una de las dos cosas que me dan más rabia, que la fantasía -a secas- sea lo escrito por hombres. La otra es que siempre se piense que lo anglosajón es mejor".

La escritora madrileña puso así en valor la historia y el folclore de nuestro país. Aunque en su inspiración -y también en sus gustos personales- ha influido en cierta parte la cultura anglosajona en lo que a fantasía se refiere, Mosquera quiso ensalzar la riqueza que posee España en ese sentido, sobre todo en comunidades como Galicia, Andalucía o el País Vasco.

La autora también habló de otras inspiraciones de su novela, como la Biblia, y reconoció que todo el 'lore' religioso es algo que le "apasiona". De hecho, en la obra aparecen dos personajes que recuerdan mucho a Adán y Eva.

Un romance sin besos

Mosquera abordó en la presentación los retos de escribir una novela de romance sin besos. "Es curioso porque aquí el lector no quiere que los personajes se besen. Jugar con esa tensión me encanta", reconoció.

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También habló de su complicada rutina de escritora, una profesión que compagina con otro trabajo: "Escribo de cinco a seis y media de la mañana, luego voy a la oficina. Aprovecho los fines de semana, también las tardes para corregir. Suena terrible, lo sé -reconoce entre las risas de los presentes- pero es algo a lo que ya me he acostumbrado".

El encuentro también sirvió para reflexionar sobre los derechos de los animales y el altavoz que posee para reivindicar problemáticas de ciertas minorías. "La única forma que tenía de luchar por lo que me parecía injusto es a través de la literatura", confiesa la madrileña.

La segunda parte, muy pronto

¿Y qué sigue para Mosquera? La autora reveló en El Ideal Gallego que la segunda parte de este libro está muy cerca. Con más personajes, más profundidad, más escenarios y más acción, todo apunta a que el próximo libro verá la luz en 2027.

Tras la presentación, Mosquera firmó ejemplares y los lectores allí presentes pudieron charlar y sacarse fotografías con la autora madrileña.