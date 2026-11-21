Centollas, en la plaza de Lugo Carlota Blanco

Han vuelto las benditas centollas a su templo de la plaza de Lugo y yo me he acordado de Álvaro Cunqueiro. No solo porque fue un enorme gastrónomo y un apologeta de nuestros mariscos, sino por aquella obsesión suya por buscar en los periódicos un hueco para los asuntos verdaderamente importantes. Durante su etapa de director del ‘Faro de Vigo’, comentaba don Álvaro que su sueño sería dedicar la portada del diario a ese primer canto del cuco con el que regresa la primavera a las aldeas gallegas.

Por supuesto, las mezquindades cotidianas del oficio le impidieron cumplir su sueño, pero nos legó su prosa única. Cunqueiro iba tan sobrado de talento que ni siquiera se molestaba en reservar los grandes hallazgos para los libros. Lo mismo derramaba una frase prodigiosa en una esquina del periódico que la soltaba en una conferencia. No distinguía entre géneros. Por pequeñas que nos pareciesen a los demás, para él todas las suertes de la palabra eran alta literatura.

Pero centrémonos. Antes de irnos de excursión a la estratosfera de Cunqueiro, habíamos caído fulminados ante la belleza sobrenatural de las centollas del mercado Eusebio da Guarda, que es como se llama en realidad la plaza de Lugo, aunque nadie lo diga así.

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Establecía Cunqueiro un curioso escalafón en los gustos de los gallegos en cuestión de marisco. Según su tesis, los nativos preferimos el centollo al lubrigante y el lubrigante a la langosta. ¿Será cierto esto? Habría que preguntarnos de uno en uno y, como bien saben los encuestadores que estos días lidian con los votantes, en Galicia ni siquiera eso garantiza que se capte una imagen real del pensamiento autóctono, que prefiere la lógica borrosa a la aristotélica (será cosa de las brumas).

No somos gente de unanimidades. No olvidemos que, para el otro gran glotón de nuestras letras, el entrañable Picadillo, las centollas y las nécoras eran un plato menor. Pasaba tan olímpicamente de ellas que hasta se olvidó de incluirlas en su antológica ‘Cocina práctica’. Sospechamos que las dio por explicadas en la entrada que dedicó a los cangrejos, donde se despachó a gusto: “Tanto los cangrejos de mar como los de río son de escasa importancia. No se comen más que cocidos, y generalmente se sirven como entremés. La fórmula de preparación es tan sencilla que nos sentimos relevados de su explicación”. Hasta para el ninguneo tenía clase don Manuel.

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No hay entre los bodegones de los pintores flamencos una estampa tan gloriosa como la de las centollas pataleando en los mostradores de la plaza de Lugo. Debe de ser una de las contadas ocasiones en que la realidad, siempre algo cicatera en sus exhibiciones, supera al arte y sus mundos imaginarios. Se quedan tan atrás esos óleos respecto a los crustáceos que, para exaltar su estética, Cunqueiro tuvo que acudir nada menos que a Velázquez. Empezaba ya entonces la moda hoy vigente de intentar colar como gallego algún producto traído de Francia o Escocia. Y, claro, a don Álvaro le sangraban los ojos con la comparación: “Para que se vea bien lo que es una centolla de nuestro mar, ahora andan por los restaurantes y por las tabernas centollas de Francia, descoloridas, flacas, tristes, apocadas si les cae al lado una de las gallegas, rotunda, plata y carmesí como la falda de la infanta doña Margarita de Austria, que pintó Velázquez”. Palabras mayores.

He de confesar que la expresión ‘frutos del mar’ no me cae simpática. Me suena a una de esas pizzas en las que se maltrata el marisco pringándolo con salsas y aderezos que no respetan sus esencias. Pero me apunto sin titubeos a la teoría de Cunqueiro de que “una centolla es el más exquisito de los frutos del mar”. Y me rindo ante ese primer gallego que un buen día, hace muchos años, decidió probar a qué sabía aquel monstruo de patas peludas y pinzas desafiantes. Ese individuo anónimo es uno de los grandes héroes de la historia de Occidente. Y todavía hoy, al cumplir con el ritual de zamparnos uno de estos tesoros submarinos, nos sentimos un poco como ese pionero al descubrir que, en Galicia, el Atlántico sabe a centolla.