Los bomberos tuvieron que desplazarse hasta el portal afectado

Una dotación de tres camiones Bomberos, una ambulancia y dos vehículos de la Policía Nacional tuvo que desplazarse este mediodía al número 3 de la calle Marqués de Pontejos por un pequeño incendio. Según explicaron bomberos presentes en el lugar de los hechos, acudieron al edificio en torno de las 15.00 horas por una olla que quedó al fuego.

Tres personas tuvieron que ser atendidas por inhalación de humo, pero no hubo que lamentar mayores daños personales ni materiales.