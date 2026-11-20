Óscar Cabana y Ana Taibo, ante el estudio del artista en A Coruña ÖA

El centro de belleza y bienestar ÖA inauguró este jueves en A Coruña el ciclo 'Diálogos de autor'. El artista Óscar Cabana, en cuyo estudio se desarrolló la sesión, fue el primer invitado y anfitrión de esta iniciativa que explora las conexiones entre el arte y la belleza personal.

Aunque la pintura y el cuidado de la piel puedan parecer disciplinas lejanas, la fundadora del centro de estética ÖA, Ana Taibo, asegura que comparten una herramienta y una intención: las manos como forma de expresar una manera personal de entender la belleza. Ese fue precisamente el punto de partida de 'La materia y la piel', el encuentro con el que se inauguró este ciclo.

'La materia y la piel' es el nombre de este encuentro inaugural realizado en el estudio del artista, quien abrió las puertas de su lugar de trabajo en A Coruña para que los asistentes pudieran acercarse a dos creaciones de distinta naturaleza y descubrir, de la mano de sus autores, el aprendizaje, el criterio y la sensibilidad que hay detrás de cada gesto.

El encuentro, conducido por la actriz y presentadora Diana Nogueira, propuso una conexión poco habitual entre ambos oficios. Cabana y Taibo trabajan sobre soportes distintos, pero en los dos casos las manos trasladan una intención, aplican un conocimiento y toman decisiones. Sus explicaciones permitieron descubrir cómo la técnica y la sensibilidad se combinan hasta dar forma a un lenguaje propio, tanto en una obra pictórica como en un tratamiento.

Ana Taibo presentó su Tratamiento de autor craneofacial, mostrando en vivo cómo trabaja sobre la piel y explicando los conceptos que aplica habitualmente en su centro de O Parrote, mientras que el artista compartió su proceso creativo ante una de sus pinturas.