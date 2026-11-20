Milicianos en el Carrer Ample durante la revolución de julio de 1936 AFB. Pérez de Rozas

Nunca mejor año que este del 2026 y también nunca mejor día que el de hoy, 20 de noviembre, para hablar de memoria histórica, una cuestión que en la España del presente es tanto como reivindicar sin complejos lo que es verdad y a la vez evidenciar y denunciar lo que es mentira.

En 2026 se cumplen noventa años del inicio de la última y más sangrienta de las guerras civiles que enfrentaron a los españoles en los siglos XIX y XX. Una contienda que, por el tiempo transcurrido, hoy debería ser patrimonio casi exclusivo de historiadores e investigadores y no motivo de división y enfrentamiento entre quienes no la vivieron, que son casi todos los españoles.

En efecto, si durante la guerra civil, en la última de las quintas llamadas a filas, la de 1939, conocida como la del biberón, se hubieran alistado, mintiendo sobre su edad, jóvenes de 16 años, hoy los supervivientes tendrían 103 años y, según los datos oficiales del censo, en la actualidad en España tan solo hay entre 150 y 170 varones mayores de 103 años, un 0,0003 del total de la población española.

Y en este preciso día, 20 de noviembre, coinciden el aniversario de la muerte en la cama del General Franco en 1975, el fusilamiento en Alicante en 1936, hace 90 años, del fundador de la Falange, José Antonio Primo de Rivera, y la muerte, en el mismo día, también de 1936, del líder anarquista Buenaventura Durruti, que por cierto fallecía a consecuencia de un balazo a quemarropa nunca bien aclarado, lo que ha dado lugar a múltiples hipótesis, entre las cuales está muy extendida la opinión de que Durruti murió, o mejor dicho fue asesinado, por fuego amigo intencionado, que, según afirma su nieta segunda, Marta Durruti, era de origen comunista.

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Guerra civil, Franco, José Antonio, Durruti son acontecimientos y personajes paradigmáticos de una historia cargada de intolerancia y violencia, como por desgracia fueron en España los tiempos que van desde la guerra de la independencia de 1808 hasta la muerte de Franco.

Fallecimientos, los de los tres personajes, vinculados a contextos temporales ya lejanos y absolutamente diferentes a los de la España actual, al igual que la guerra civil de 1936 a 1939. Una realidad incontestable pero sectariamente negada por los partidos políticos impulsores de la vigente Ley de Memoria Democrática y su interesada aplicación revanchista, en su búsqueda interesada de un nuevo frentismo divisor emocionalmente de la sociedad española.

Es el retorno interesado a lo peor de nuestro pasado reciente: las dos Españas que creíamos ya definitivamente superadas por el proceso político que conocemos como la Transición Democrática.

En la atormentada historia moderna de España, la Transición Democrática ha sido un proceso insólito porque se fundamentó en un hecho inédito en la política española, como fue el diálogo y el acuerdo logrado por las fuerzas políticas que apostaron al final de la dictadura por la Reforma, una decisión que trajo como principal consecuencia una Constitución pactada sin vencedores ni vencidos, que ha permitido gobernar a unos y otros, incluso a quienes hoy pretenden hacerla desaparecer. Los mismos que en su día votaron en contra de su aprobación y hoy forman la mayoría parlamentaria que apoya al gobierno de coalición social-comunista.

No se puede consentir que la Transición se convierta en nuestra Historia en un paréntesis de normalidad democrática y volver, como pretende la mayoría parlamentaria que nos gobierna, a una España de frentes y banderías, dividida por muros que se pretenden infranqueables e irreconciliables, destruyendo la clave de bóveda que ha dado origen y sustentado la Democracia, que no ha sido otra que la Reconciliación Nacional, hoy negada por la minoría mal llamada progresista, de la que forma parte y lidera el nuevo PSOE.

No se puede consentir que la Transición se convierta en nuestra Historia en un paréntesis de normalidad democrática

La Reconciliación Nacional fue obra de todos. Formalmente se inició con la aprobación por las Cortes Franquistas de la Ley de Reforma Política, cuyo 50 aniversario también celebramos en este año de 2026. Pero en gran medida era una histórica reivindicación de las fuerzas de la oposición democrática a la dictadura, especialmente el antiguo PSOE.

Sirva la memoria para recordar la verdad de lo sucedido y no se convierta el falso relato imperante en un instrumento distorsionador del pasado a fin de servir los intereses políticos del presente, como sucede en esta España preelectoral, en la que lo que realmente está en juego es la continuidad o no del proceso constitucional y democrático nacido en la Transición y no la confrontación clásica de izquierdas y derechas.

Y sigamos simplemente un orden cronológico para de una vez por todas reflejar cuál ha sido la postura defendida por los demócratas españoles, especialmente el desaparecido PSOE, en su compromiso por lograr la Reconciliación Nacional, hoy negada por la sectaria aplicación de la Ley de Memoria Democrática.

El 18 de julio de 1938, en plena guerra civil, en el ayuntamiento de Barcelona, pronunció Manuel Azaña, Presidente de la República, su conocido alegato demandando «Paz, piedad y perdón», que acompañó de una admonición dramática dedicada a los españoles del futuro cuando dice: «Si otra vez el genio español vuelve a enfurecerse con la intolerancia o el odio, que piensen en los muertos que abrigados en la tierra materna ya no tienen odio, ya no tienen rencor…»

Años después, en 1948 en Toulouse, en el Convento de los Jacobinos en cuyos claustros está enterrado santo Tomas de Aquino, el PSOE celebraba en el exilio su XVI Congreso, en el que se aprobó una resolución impulsada por su líder Indalecio Prieto para pactar con las demás fuerzas políticas democráticas, incluyendo a los monárquicos pero excluyendo a los comunistas, un acuerdo de reconciliación que permitiera restaurar en España un régimen de libertades.

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Esa resolución se plasmó, meses después, en agosto de 1948, en el Pacto de San Juan de Luz formalizado entre el PSOE, representado por Indalecio Prieto, y la Confederación de Fuerzas Monárquicas representada por Gil Robles. La reconciliación de los enemigos del ayer.

En 1956, con ocasión de unas manifestaciones contra el SEU, sindicato falangista de estudiantes, fueron detenidos muchos universitarios como Enrique Múgica, Ramón Tamames, Ruiz Gallardón, Ramón Pradera y otros. El director de la Real Academia Española, el coruñés Don Ramón Menéndez Pidal, encabezó un manifiesto solicitando la libertad de los detenidos, en el que junto a otras personalidades de la RAE, como Marañón, Azorín, Dámaso Alonso y Camilo José Cela, exigían que «los obstáculos que impidan la reconciliación nacional de los españoles deben ser eliminados. Un paso muy eficaz sería la amnistía general para todos los presos políticos y los exiliados».

En 1956, el Partido Comunista de España que encabezaban La Pasionaria y Santiago Carrillo aprobó una resolución en la que declaraba: «El PC está dispuesto a contribuir sin reservas a la reconciliación nacional de los españoles».

En 1962, se celebró en Múnich un Coloquio Europeísta, en el que, a iniciativa del coruñés Salvador de Madariaga, se reunieron representantes de las fuerzas democráticas del exilio y del interior, a fin de montar las bases para abrir un proceso democrático en España que diera fin a la dictadura del General Franco. Fue el llamado «Contubernio de Munich», donde en una de sus conclusiones se dice que «se acatará una monarquía parlamentaria si así lo decide el pueblo español», resolución que fue aprobada por el PSOE que encabezaba entonces Rodolfo Llopis. Ello llevaría a que, en el discurso de clausura de las jornadas, Madariaga dijera solemnemente «hoy ha terminado la guerra civil».

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En 1964, Enrique Tierno Galván, recordado alcalde de Madrid y secretario general del PSP, declaró que «la guerra civil española es un hecho histórico que tiene el sentido de una culpa colectiva».

En octubre de 1976, Felipe González, secretario general del entonces todavía ilegal PSOE, participa en Asturias en el homenaje a los mineros socialistas asesinados en 1946 cuyos cuerpos fueron arrojados al Pozo Funeres. En aquel acto, Felipe González declaró que «hay que asumir el pasado para superarlo sin rencores».

El 14 de octubre de 1977, en el debate de la Ley de Amnistía, que yo voté en mi condición de diputado constituyente, el histórico líder sindicalista de CCOO, Marcelino Camacho, encarcelado en la dictadura durante catorce años, declaró en su intervención como portavoz del Grupo Comunista del Congreso: «¿Cómo podríamos reconciliarnos los que nos habíamos estado matando los unos a los otros, si no borramos ese pasado de una vez para siempre?».

El 18 de julio de 1986, al conmemorarse el 50 aniversario del inicio de la guerra civil, el gobierno de España que encabezaban, como presidente Felipe González y como vicepresidente Alfonso Guerra, que habían logrado su segunda mayoría absoluta, emitió un comunicado que decía: «La guerra civil por su carácter fratricida no es un acontecimiento conmemorable», para añadir a continuación «la guerra civil es definitivamente historia». La declaración oficial del gobierno socialista de España, terminaba «recordando con respeto a quienes desde posiciones distintas a la España democrática lucharon por una sociedad diferente a la que también sacrificaron su propia existencia».

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Y probablemente nada condense mejor el significado de la Reconciliación Nacional como fundamento del proceso de la Transición Democrática, hoy en grave peligro de desaparecer, que las emocionadas y emocionantes palabras, que en Barajas a su llegada a España después de 37 años de exilio, pronunció el 23 de abril de 1976, el insigne historiador Don Claudio Sánchez Albornoz, Presidente del gobierno de la República en el exilio de 1963 a 1967, que lanzó esta súplica:

«Al pisar España dije que vendría llorando y llorando estoy. No tengo más que una palabra: Paz. Nos hemos matado ya demasiado. Entendámonos en un régimen de libertad poniendo todos de nuestra parte lo que sea necesario de un lado y otro de la barricada. Son muchos 40 años. No hay históricamente nada que resista el tiempo. Áspera vida la de los españoles. Tendamos de una vez por todas la mano en la mano del adversario de ayer, para discutir y dialogar en unas Cortes nuevas la suerte de España. Y basta».

El próximo día 29 emitiré mi voto en contra de la continuidad del actual gobierno, para así defender el proceso de Transición Democrática nacido de los valores de la Reconciliación Nacional. Y votaré haciendo mías las palabras que Don Julián Besteiro dirigió al pueblo de Madrid el 5 de marzo de 1939, en su manifiesto pidiendo el fin de la guerra civil. Dijo así: «Soy lo que siempre fui y estoy donde siempre estuve».

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Dedicado con gratitud a Andrés Trapiello.

Francisco Vázquez Vázquez, miembro que fue de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, alcalde que fue de La Coruña.