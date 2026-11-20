El acto convocado por Vito Quiles y Xaime Dapena logró reunir más convocantes de repulsa y efectivos policiales que seguidores. Es decir, aproximadamente 150 de autodenominados “antifascistas” (según fuentes del cordón de seguridad) y unas cuantas decenas de policías nacionales y locales se congregaron en la avenida del Puerto, donde el abogado y el trabajador de Edtv había congregado un acto bajo el eslogan ‘Patria o mafia’.

Ante la intensa vigilancia que acordona la avenida do Porto, más de un centenar de personas (150 según los encargados de velar por la seguridad) desplegaron una pancarta en protesta por la presencia de Quiles. Antes de su llegada, y bajo el lema “A Coruña non quere fascistas”, los manifestantes inundaron la calle Alcalde Manuel Casás de cánticos como “fóra fascistas dos nosos barrios” o “A Coruña será a tumba do fascismo”.

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Frente a ellos, detrás de los agentes de la Policía Nacional, los asistentes al acto convocado por Vito Quiles observaban la situación. Ciudadanos sorprendidos por la presencia de los manifestantes, se dirigieron a los agentes para preguntar si “hay un acto de Vox”, abandonando el lugar tras conocer que se trataba de Quiles.

El músculo policial, con un despliegue de más de una decena de coches y más de cuarenta agentes, aseguró e imposibilitó ningún tipo de cruce entre uno y otro bando. Por otra parte, y corroborado por los agentes que vigilaban el acto, la inmensa mayoría de los 100 fieles a Quiles eran menores de edad. Y todo esto sin que Quiles siquiera hubiera hecho acto de presencia hasta las 19.00 horas.