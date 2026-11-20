Pese a la polémica del pasado invierno sobre la responsabilidad durante las alertas y a que no hace muchas semanas hubo varios sustos en las playas de A Coruña, este viernes se pudo volver a ver surfistas en los arenas de la ciudad en plena alerta naranja marítima.

Los surfistas defienden en A Coruña su derecho a practicar su deporte incluso en las alertas Más información

Al menos dos surfistas se dejaron ver en la zona del Matadero y el Orzán, buscando las mejores olas para practicar su deporte. El problema radica en que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) tiene activada hasta las doce de la mañana una alerta naranja por "peligro importante" debido a un oleaje que puede llegar a los siete metros de altura, que a partir de esa hora se reduce a alerta amarilla por olas de hasta cinco metros.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) tiene activada hasta las doce de la mañana una alerta naranja por "peligro importante"

El pasado invierno se desató una importante polémica entre surfistas y Gobierno local por la práctica de este deporte en situaciones de alerta. Mientras que desde el Ayuntamiento defendieron el cierre de las playas ante las alertas y pidieron que las federaciones asumiesen las responsabilidades en caso de haber problemas, los surfistas protestaron y denunciaron que se les prohibía practicar su deporte.

La alcaldesa de A Coruña desafía a la Federación Galega de Surf a que firme para practicar el deporte durante las alertas bajo su responsabilidad Más información

Todo partió tras la multa al campeón gallego y nacional de surf Pablo Montero, sancionado tras desoír las advertencias de la Policía Local. Surfistas como Montero consideran que como su deporte necesita olas, lo más adecuado es practicarlo con mal tiempo, lo que desafía las medidas de precaución.

"Nosotros no precintamos los parques, no cerramos las playas y prohibimos el acceso a algunas zonas por capricho, y vamos a seguir haciéndolo", declaró entonces la alcaldesa, Inés Rey, defendiendo que la Federación Gallega firme un acuerdo para que en determinados momentos de alerta ellos decidan libremente al mar "bajo su responsabilidad".