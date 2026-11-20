Los directores Javier Ambrossi y Javier Calvo, ‘Los Javis’, en un photocall Archivo El Ideal Gallego

Los directores españoles más aclamados tras el éxito de 'La bola negra' han viajado este viernes a A Coruña. Javier Calvo y Javier Ambrossi, conocidos como Los Javis, han hecho una parada en medio de su carrera por los Oscar para visitar la sede de Inditex.

La presidenta no ejecutiva de Inditex, Marta Ortega, acompañó a los cineastas durante el recorrido por las instalaciones.

Uno de los protagonistas del filme, Guitarricadelafuente, también se dejó ver por las instalaciones de la multinacional en Arteixo hace meses, donde cantó para los trabajadores su éxito 'Babieca!'. Tal y como ocurrió con el cantante y actor, el revuelo por la visita de Los Javis marcó la jornada de los trabajadores de Inditex.

La sede de la multinacional en Arteixo recibe, con frecuencia, la visita de grandes personalidades a nivel mundial. Por sus instalaciones han pasado figuras como Richard Gere, John Galliano, Rosalía, Bono, de U2, o Anna Wintour.