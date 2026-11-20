Daniel Mahís Solís Xeito

La cadena de supermercados Dia abrió el pasado 12 de noviembre un nuevo supermercado en la calle Juan Flórez, en el Ensanche de A Coruña. La particularidad que presenta este caso es que se ubica en el mismo local en el que empezó su andadura Zara hace más de 50 años.

Smart Project Building, participada por el grupo empresarial Xeito Investments, fue la adjudicataria por parte de Supermercados Dia para ejecutar la transformación de este establecimiento para que albergase una tienda de alimentación después de haber sido un comercio de ropa. Al frente de esta compañía está Daniel Mahía Solís, hijo de Emilio Mahía Becerra. Se da la circunstancia de que este último trabajó durante más de treinta años desde Grupo Caamaño como proveedor de Goa, la constructora de Inditex, para la que construyó numerosas tiendas.

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Para Daniel, el legado de su padre no consiste en repetir lo que él hizo, sino en respetar “aquella forma de entender el trabajo” y hacerla “evolucionar”. De él recuerda una forma “muy sencilla” de entender la empresa: “Trabajar, cumplir y dejar que fueran los resultados los que hablaran”. Esa misma idea está presente en la actualidad en Xeito Investments, un grupo empresarial impulsado por el propio Daniel Mahía Solís, junto con Íñigo Moreno y Javier González.

La construcción que se desarrolla hoy en día tiene poco que ver con la que dirigía Emilio Mahía Becerra hace treinta años. La tecnología, la industrialización y los nuevos procesos permiten trabajar con mayor precisión, rapidez y control. Eso sí, el oficio es clave para desarrollar este trabajo.