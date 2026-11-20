Visita de la conselleira de Vivenda al interior del nuevo edificio de viviendas sociales de la calle San Andrés Javier Alborés

Muchos vecinos de A Coruña transitan a diario por la calle San Andrés y pasan por delante del edificio del siglo XIX que la Xunta de Galicia rehabilita para albergar cuatro pisos sociales. Una visita realizada por la conselleira de Vivenda, María Martínez, permitió conocer este viernes cómo es su interior y que la previsión es que los trabajos acaben durante el próximo mes de enero.

El edificio se encuentra en una fase avanzada de rehabilitación integral, combinando la conservación y réplica de elementos tradicionales con la ejecución de nuevas habitaciones y aislamientos. Ya se distinguen las distintas estancias que compondrán las viviendas, en las que destacan las grandes galerías que aportan mucho luminosidad.

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La conselleira explicó que el Gobierno gallego destina cerca de dos millones de euros a esta actuación, con la que quedarán listos cuatro nuevos hogares de promoción pública. También detalló que ya se ha realizado el sorteo para escoger a los inquilinos. "De hecho, ya tenemos el listado de los adjudicatarios definitivos y realizaremos en próximas fechas el sorteo de la vivienda concreta, es decir, si al inquilino le toca el primero o el dúplex", explicó.

Visita de la conselleira de Vivenda al interior del nuevo edificio de viviendas sociales de la calle San Andrés Javier Alborés

En cuanto a la finalización de la obra, Martínez Allegue aseguró que la empresa contratista, Citanias, cuenta con acabarla "el 31 de enero", por lo que la Xunta espera que "en el mes de febrero" o "en marzo" ya pueden entrar a vivir los inquilinos a estas "hermosísimas viviendas". Añadió que se trata de pisos sociales que se adjudican en régimen de alquiler con la intención de asentar población "en los cascos históricos". En este caso, las rentas oscilan entre 117 y 301 euros.

De este modo, este edificio del centro de A Coruña volverá a la vida en próximos meses tras año y medio de obras de rehabilitación.