Marineda City inauguró su Navidad de la mano de Tinho y la Orquesta Gaos dirigida por Fernando Briones Quintana

Marineda City ya brilla con motivo de la Navidad. El tradicional encendido tuvo lugar con una actuación en directo del músico coruñés Martín Yáñez, conocido popularmente como Tinho, que logró el tercer puesto en la última edición del televisivo programa ‘Operación Triunfo’.

El artista ofreció así el primer adelanto de su nueva etapa musical y lo hará acompañado tanto de su banda como de la Orquesta Gaos, la formación sinfónica coruñesa liderada por Fernando Briones. El acto tuvo lugar en la plaza Emilia Pardo Bazán de Marineda City, frente al establecimiento de Zara.

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Fueron más de medio centenar los músicos de la Gaos que se subieron al escenario de Marineda City para acompañar a Tinho en la presentación del aperitivo de su primer disco, ‘El tren’. El repertorio para esta cita especial incluyó temas como ‘Beautiful things’, el tema que lo lanzó a la fama en el talent show televisivo. También incluyó una versión de uno de los temas más conocidos del musical ‘Los miserables’, ‘Bring him home’.

El músico coruñés volvió a actuar así en un escenario coruñés tras su paso por el programa televisivo. El pasado abril se subió con el resto de sus compañeros al escenario del Coliseum, en el marco del concierto que los integrantes de ‘Operación Triunfo’ ofrecieron en el multiusos herculino.

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Tradición

El toque de humor lo puso el Elfo Travieso de Marineda City, que interrumpió en varias ocasiones la cuenta atrás para el encendido, arrancando sonrisas al público antes de que, finalmente, las luces iluminasen el centro comercial y dieran comienzo oficialmente a la Navidad.

Entre música, luces y risas, Marineda City inauguró así una nueva temporada navideña con el talento coruñés como protagonista.

Uno de los grandes lugares para las familias y sus planes. De hecho, Marineda City ofrecerá una intensa programación en esta época.