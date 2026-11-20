Usuarios y profesionales de la fundación, esta mañana en el acto por el segundo aniversario Carlota Blanco

La Fundación Amador de Castro está de cumpleaños. La entidad, que ayuda a personas con síndrome de Down, discapacidad intelectual o Alzheimer, celebró esta mañana un acto por su segundo aniversario. Una efeméride que su directora general, Andrea Castromil, valora como un hito significativo: "Poder celebrar el segundo aniversario y llevar dos años tan buenos nos impulsa a continuar".

En el acto, celebrado en el Real Club Náutico, participaron los usuarios y profesionales de la entidad, entre ellos Rosa Torre, su directora, pero también estuvieron presentes representantes políticos como el líder del PP local, Miguel Lorenzo, la concejala de Benestar Social, Nereida Canosa, o la alcaldesa, Inés Rey. "Haber hecho lo que hemos hecho nos refuerza en la idea de seguir hacia adelante, desarrollando acciones muy necesarias llegando lo más lejos posible para que quienes nos necesiten sepan lo que hacemos y dónde estamos", comenta Castromil sobre el aniversario.

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"En todo momento confiamos en el equipo que formó la fundación, y para nosotros es una satisfacción lo que hacemos. Suena mal decirlo, pero creemos que nuestros programas y ayudas son un éxito, que hemos ayudado a las familias", presume la gerente. La fundación desarrolla acciones para mejorar la vida de personas con síndrome de Down o discapacidad intelectual y para apoyar a personas con Alzheimer y sus familiares. "Tenemos un feedback muy bueno tanto de los usuarios como de las personas que nos conocen", dice Castromil.

En la fundación ya piensan en cumplir más años y en el futuro: "Me gusta hablar de las oportunidades para nuestros usuarios y futuros usuarios. Queremos buscar el hueco que no está cubierto para desarrollar acciones reales para los usuarios y las familias, para que estén acompañados". La rama dedicada a ayudar a personas con discapacidad intelectual ayuda en la actualidad a ocho personas dentro del programa Ruta: "Es un aula de ocho alumnos, desarrollando un programa llamado Ruta en que se trabaja la autonomía, el desarrollo personal, la transición a la vida adulta, etc". "La parte de Alzheimer tiene once familias a las que apoyamos, para dar un respiro a familiares y asesorarles", explica.

El acto

Precisamente los alumnos del programa Ruta fueron protagonistas esta mañana en el acto. Varios de ellos leyeron discursos al comienzo del acto. Como Luis, que agradeció a la alcaldesa por una visita en que los acompañó por el Ayuntamiento. "Nos gustaría volver, eres la mejor alcaldesa", exclamó entre las risas y aplausos de los presentes. Su compañero Diego dirigió su cariño a los trabajadores de la fundación, a los que dijo querer mucho y a los que agradeció su labor incansable en estos dos últimos años.

Por su parte, la propia Inés Rey puso en valor en su intervención el trabajo de la entidad por favorecer la inclusión social y mejorar la calidad de vida de las personas asociadas. “A inclusión non pode quedar só nas palabras ou nas boas intencións, ten que traducirse en oportunidades reais e na posibilidade de participar plenamente na sociedade”, dijo. La regidora también destacó el acompañamiento a las familias que conviven con el Alzheimer: “Sabemos que cando aparece esta enfermidade non cambia unicamente a vida da persoa diagnosticada, cambia tamén a vida de quen está ao seu redor, de quen acompaña e de quen coida".

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Así, la alcaldesa agradeció la implicación de las personas que integran la fundación, así como de las entidades colaboradores y de voluntariado con las que trabajan en sus actividades. "A mellor Coruña que podemos construír é aquela na que todas as persoas teñan oportunidades, poidan desenvolver o seu proxecto de vida e saiban que non están soas”, concluyó.

En el ámbito del Alzheimer, la entidad ha destinado ya más de 110.000 euros a ayudas directas para familias, facilitando más de 1.500 horas de atención domiciliaria y financiando mis de 250 jornadas en centros de día. A estos recursos se suman actividades de acompañamiento, formación para los cuidadores y encuentros culturales y de convivencia.