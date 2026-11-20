David Sims, en la presentación de su exposición de la Fundación MOP Quintana

La Fundación Marta Ortega Pérez (MOP) abre este sábado sus puertas al compendio de 35 años de carrera fotográfica de David Sims, una suerte de estudio que aborda su trayectoria personal, editorial, publicitaria y del mundo de la moda. Una invitación al público a que sienta una sensación “abrumadora” cuando pase por la decena de salas que componen ‘The hamster becomes the problem’ y que, como es habitual, dan la bienvenida al visitante con una sala oscura en la que se encuentra la instalación ‘Robber’, creada expresamente para la ocasión y que ya abre las puertas al universo sensorial de Sims, que va creciendo durante el recorrido.

El montaje ha sido una suerte de combate entre la comisaria, Charlotte Cotton, y el propio Sims, retroalimentándose con sus propias ideas y concepciones del universo creativo de Sims, una desde su punto de vista externo, el otro con el ojo puesto en sus propias creaciones. Cotton bromeaba durante el recorrido de presentación, sobre una de las cosas que le dijo a Sims al crear una de las salas: “Recuerda que a un joven de 16 años de Galicia le va a explotar la cabeza”, hilando con esa sensación abrumadora que mencionaba al principio.

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Durante esta presentación, el fotógrafo de Sheffield agradeció, no sólo a los medios presentes, sino también a la propia Fundación MOP, por permitirle mostrar sus creaciones en este espacio de A Coruña.

Cotton fue la encargada de explicar la composición de la muestra, que tras esa primera sala se abre al inicio y al final, simultáneamente, de la exposición. Este espacio reúne, asegura la comisaria, este compendio de 35 años de fotografía, en el que se ven algunos de los leitmotiv que moverán hasta hoy la creación de Sims. Es el caso de la fluidez del género, que aborda en otros espacios de la muestra y que, asegura Cotton, “es un arquetipo para nuestra generación”. Pero también afronta la figura de las “mujeres fuertes” que “pueden actuar”.

Así, dividiendo la sala en dos, intentando explorar en una de sus mitades esa sensación de estar en un instituto, Sims vuelca parte de su archivo personal, con imágenes “muy raras”, como un retrato de una joven Kate Moss “con una mueca, en la que se muestra menos icono de lo que llegará a ser”. Pero también están algunas de las imágenes favoritas de la propia Cotton, como ‘Linda silbando’, una imagen de Linda Evangelista “muy importante”.

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El recorrido

A partir de aquí, el recorrido por la nave de la Fundación MOP se va adentrando en salas completamente diferenciadas, pequeños universos únicos dentro de ese gran compendio creativo de Sims.

Una suerte de pasillo inclinado obliga al visitante a fijarse en una decena de fotografías que representan el impacto que el británico tuvo en el mundo de la fotografía de moda. Malgosia Bella, Stella Tennant o Kirsten Owen pueblan una parte de la muestra dedicada a la parte más comercial de su compendio.

Y de ahí a la reflexión. La exposición llega a una especie de “nave espacial” que invita a sentarse a adentrarse al característico universo visual de Sims, a nuevas narrativas y medios que le permitieron experimentar. Y, además, el recorrido hace un primer guiño al hamster, dejando ver una gran ventana a la rueda y a otra de las salas.

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Sin embargo, antes el recorrido invita a pasar por la claridad y la oscuridad. En un nuevo cambio de registro, la muestra pasa por su parte de galería, una suerte de “panteón” que enseña una sesión nunca publicada en la que la modelo Sarah Brown es captada, a gran escala, de maneras tan diversas que, asegura Cotton, harán que el público se pregunte, mientras “eleva la barbilla”: “¿Es la misma persona?”.

Y de ahí, a la oscuridad. Una instalación dedicada a Bowie. O casi. Se trata de una reconstrucción de una muestra previa de Sims, ‘Bowievirus’, “una de las pocas monográficas que ha hecho”, dedicada a Bowie a través de figurantes, de “doppelgangers”, que representan el impacto visual que tuvo el músico, que se completa con una imagen de la escalera del edificio en el que vivieron Bowie e Iggy Pop.

Un Iggy Pop presente también en a siguiente sala, la dedicada al hamster y el problema. La enorme rueda, que permite al público subirse a ella, hará sonar su voz mientras el público reflexiona sobre el mentado ‘problema’, una interpretación abierta sobre “la rueda incesante de la moda” o “la tiranía de hacer imágenes”.

Y los últimos impactos son de corte personal. La penúltima estancia enfrenta creaciones dedicadas a sus hijos, Ned y Kid, bajo el título de ‘Tender boys’, que originalmente iba a dar nombre a la muestra, y que se completan con una serie de fotografías dedicadas a la relación de Sims con su primo Lee Armstrong, que se completa con dibujos de éste y de fotografías de corte personal.

El último paso es un viaje al pasado, a 1999, cuando Sims realizó un proyecto de retratos en el backstage de un desfile de Raf Simons, en el que colaboró con Guido Palau y Peter Philips. A través de esta decena de chicos, el fotógrafo británico vuelve a jugar con el concepto de la masculinidad, definiéndola de un nuevo modo que se podría mantener vigente aún 26 años después. El tipo de fotografía de algunos retratos, similares a los de un instituto, enlaza con el principio y final de la muestra.