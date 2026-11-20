A Coruña
La Fiscalía de A Coruña investiga de oficio las amenazas de bomba en varios colegios
El pasado miércoles fueron evacuados miles de alumnos, sobre todo en la ciudad herculina
La Fiscalía Provincial de A Coruña ha incoado de oficio diligencias de investigación en relación con las amenazas de bomba que han afectado a varios centros escolares.
La Fiscalía ha informado este viernes de que la diligencias tienen por objeto recopilar la información disponible sobre los hechos y analizarla de forma conjunta para esclarecer quién está detrás de las amenazas.
Fue el pasado miércoles cuando unos 80 colegios de Galicia recibieron correos electrónicos con falsas amenazas de bomba que obligaron a desalojar a miles de alumnos y alumnas.