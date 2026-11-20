La Policía Nacional precintó varias calles junto a los centros evacuados Javier Alborés

La Fiscalía Provincial de A Coruña ha incoado de oficio diligencias de investigación en relación con las amenazas de bomba que han afectado a varios centros escolares.

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La Fiscalía ha informado este viernes de que la diligencias tienen por objeto recopilar la información disponible sobre los hechos y analizarla de forma conjunta para esclarecer quién está detrás de las amenazas.

La Policía avanza en la identificación del posible responsable de las amenazas de bomba en los colegios de A Coruña Más información

Fue el pasado miércoles cuando unos 80 colegios de Galicia recibieron correos electrónicos con falsas amenazas de bomba que obligaron a desalojar a miles de alumnos y alumnas.