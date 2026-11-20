La diputada Sol Agra (c), en la presentación de la campaña institucional del 25N

El área de Igualdade de la Diputación de A Coruña ha presentado este viernes una nueva edición de la campaña institucional de 25 de noviembre, 'DE FRONTE á violencia de xénero', que pone el foco en la prostitución y en la explotación sexual de las mujeres, incidiendo especialmente en la responsabilidad de los hombres que pagan por sexo y en la normalización social de la demanda.

Tal y como ha detallado la institución en una nota de prensa, la diputada Sol Agra ha explicado que el objetivo es "cambiar el foco y dejar de señalar y estigmatizar a las mujeres en situación de prostitución" para "cuestionar la responsabilidad de quien paga y consume", así como "los mecanismos que permiten convertir los cuerpos de las mujeres en mercancía".

En esta línea, ha advertido de que la explotación sexual "no es una realidad lejana", a lo que ha añadido que junto a las formas tradicionales de prostitución, están apareciendo nuevas vías de captación y explotación vinculadas al entorno digital, como la monetización de la intimidad, el ciberproxenetismo o las plataformas de suscripción.

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"La mercantilización de los cuerpos de las mujeres es una vulneración directa de los derechos humanos. Necesitamos visibilizar esta realidad, cuestionar los comportamientos que la sostienen y ofrecer herramientas para la prevención, especialmente entre la juventud", ha señalado.

Además, la campaña invita a reflexionar sobre la construcción de la masculinidad y del deseo sexual, el papel de la pornografía y de las plataformas digitales y los modelos de sexualidad que reproducen relaciones de desigualdad y dominación.

Así, incluye diferentes actividades que "van más allá" del 25N, como jornadas formativas, recursos pedagógicos, actuaciones teatrales y el propio acto del 25 de noviembre, que tendrá lugar el Pazo Provincial, que acogerá intervenciones institucionales y una actuación musical.