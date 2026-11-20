Andrea Maceiras posa para El Ideal Gallego en el salón Teki Carlota Blanco

Abrir un negocio es todo un reto, pero hacerlo en un barrio puede serlo todavía más. Uno tiende a pensar que en el centro tendrá más posibilidades, no sólo por la gente que vive allí, sino también por los trabajadores que a diario se desplazan hasta el corazón de A Coruña. Pero, ¿qué pasa con los residentes de los barrios periféricos? En zonas como O Birloque u O Martinete, donde el pequeño comercio escasea ante la proximidad de grandes plataformas como Marineda o Carrefour, los vecinos se veían forzados a desplazarse a diario para comprar productos básicos. Una realidad que está cambiando, ya que el barrio está cogiendo cada vez más impulso y atrayendo a nuevos emprendedores y residentes debido a sus todavía permisibles precios de alquiler.

Prueba de ello es Teki, un salón de belleza que acaba de abrir sus puertas en Birloque, 1. Este pequeño negocio es el proyecto personal de Andrea Maceiras, también conocida como Yuki, una joven de 27 años que se mudó al Residencial en torno a 2024 y que no tenía en mente emprender tan pronto. Pero una oportunidad fue a caer justo en el local de al lado de su portal: “Cuando vi que quedaba vacío –tras el cierre de A Tendiña, un pequeño ultramarinos que resistía en la plaza– me lancé a la aventura”, cuenta la dueña de Teki, que curiosamente adopta su nombre de la cantidad de cursos de técnica que posee Maceiras (emergencias sanitarias, maquillaje y caracterización, manicurista...).

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Aunque no pretendía hacerlo tan pronto, ya que acababa de terminar hacía poco la formación de técnico manicurista, Maceiras siempre tuvo claro que quería tener su propio proyecto y ya había estado mirando locales por el centro de A Coruña. Sin embargo, los precios de alquiler y las condiciones hacían imposible dar vida a su negocio. Hasta que probó en su propio barrio, donde está encantada de vivir. De hecho, asegura que no lo cambiaría por el centro, ni para vivir ni para emprender.

“Yo en el barrio estoy muy cómoda y los vecinos siempre han sido muy agradables. Teki es mi forma de devolverles ese trato, porque antes de abrir yo me fijaba en que había mucha gente mayor que no tenía un sitio al que ir y ponerse mona sin coger un bus o moverse en coche. También hay muchos estudiantes que no tienen tanto tiempo. Y crear un espacio así para ellos lo han valorado mucho”, asegura.

“Los vecinos siempre han sido muy agradables conmigo. Teki es mi forma de devolverles ese trato” Andrea Maceiras

De hecho, en este primer mes de apertura, que se cumplirá en breve, el balance es muy positivo, sobre todo por parte del vecindario, que se ha animado a pedir cita desde el minuto uno. Desde uñas, laminado de cejas, pestañas, maquillaje o, para los más atrevidos, gemas dentales, Teki ofrece una gran variedad de servicios que “no son sólo para mujeres”. “También hay hombres que se acercan, sobre todo para tema pies o por uñas mordidas”, ejemplifica.

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Pero Teki no es sólo un lugar donde ponerse guapo o pintarse las uñas. Cuidarlas también es una parte más de la salud y mucha gente se olvida de ello. “Sobre todo, por higiene. Es muy importante tener las uñas limpitas, cortarlas y rebajar todo lo que es dureza, que puede provocar dolor. También las uñas encarnadas, que si hacen herida puede ser una puerta de entrada para infecciones”, explica.

Aunque, por encima de todo, Teki ha nacido para ser un lugar al que pertenecer y donde poder sentirse como en casa. Se nota sólo con entrar en el local, plagado de colores, con una apuesta moderna pero hogareña que lo aleja de las estéticas de salones. “Porque la gente chula merece cosas chulas”, asegura Yuki, que hizo todo con sus propias manos con la ayuda de su familia.