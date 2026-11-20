La Fiesta del Primer Aceite de Jaén se celebra desde este viernes hasta el domingo en A Coruña, con 35 puestos que muestran un producto que es "un festival para los sentidos", según ha explicado el diputado provincial Paco Reyes.

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Reyes ha comentado que el evento cuenta con 35 puestos con aceite de oliva, pero también con artesanía con madera de olvido y cosmética.

"Del olivo se aprovecha prácticamente todo", ha explicado el representante de una provincia que cuenta con 70 millones de ejemplares de este árbol, lo que supone un "pulmón verde".

Ha invitado a desayunar pan con aceite en la fiesta en la que el público encontrará la mayor parte de variedad picual, que "es mucho más estable" por lo que "tarda más en oxidarse".

El aceite de oliva también presenta "cualidades desde el punto de vista de la salud", pues "reduce las enfermedades cardiovasculares" y es positivo ante diabetes y determinados tipos de tumores.

"Es un festival para los sentidos. Para la vista, para el olfato, para el gusto e incluso para el tacto", ha continuado.

Jaén prevé una cosecha de 550.000 toneladas este año, lo que supone más producción que Grecia e Italia juntas.

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, ha apuntado que "pocos hermanamientos hay más fuertes entre territorios que el del pulpo con este aceite".

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, ha apuntado que "pocos hermanamientos hay más fuertes entre territorios que el del pulpo con este aceite".

Ha puesto en valor la importancia de "no solo vender sino explicar un producto, darlo a conocer" con todas sus cualidades.