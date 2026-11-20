Vito Quiles durante su llegada este lunes a la Plaza de la Universidad de Murcia EFE

La plaza de María Pita estará vallada en la tarde de este viernes ante las convocatorias de varias concentraciones enfrentadas. Por un lado, Vito Quiles, a quien la alcaldesa, Inés Rey, calificó de “agitador ultra que viene a esparcir su discurso de odio”, ha citado a sus seguidores a las 18.00 horas en la plaza.

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Una hora antes, a las 17.00, Galiza Nova, entre otras, anunciaron una manifestación en rechazo a su presencia en A Coruña.

“Es un agitador ultra que forma parte del circo en el que nos ha querido meter la derecha y la ultraderecha. No está autorizado para estar en María Pita”, aseguró la regidora a preguntas de los medios.

Además, anunció que la plaza “se va a vallar”, ya que, dijo, “no están autorizadas ninguna de las concentraciones de María Pita”. No obstante, señaló que estas “tendrán su lugar autorizado por la Delegación del Gobierno, pero, repito, no será en María Pita”.

Inés Rey lo calificó de “agitador ultra que viene a esparcir su discurso de odio”