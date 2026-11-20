La asamblea que se celebró en Sociología reunió a más de mil estudiantes de la Universidad coruñesa Archivo El Ideal Gallego

Hace 25 años, en 2001, los universitarios coruñeses decidieron incrementar sus propuesta y colapsaron Lavedra con sus vehículos al ocupar todos los carriles y circular a velocidad lenta; hace 50 años, en 1976, el pesquero coruñés “Avindeiro” se hundió en aguas africanas; hace 75 años, en 1951, una mujer fue atropellada por un carro de tracción animal y en 1926, hace cien años, el Ayuntamiento de La Coruña subastó varios perros que no fueron reclamados por sus dueños.

Portada de El Ideal Gallego del 20 de noviembre de 2001 Archivo El Ideal Gallego

Hace 25 años | Los alumnos deciden en una masiva asamblea incrementar sus protestas

Los universitarios coruñeses decidieron incrementar sus protestas en una asamblea en la que participaron más de mil alumnos. Horas antes, los estudiantes habían colapsado Lavedra con sus vehículos al ocupar todos los carriles y circular a velocidad lenta. por su parte, el claustro se reunirá el viernes para analizar la LOU.

Por otro lado, Altadis suma y sigue. Tras dejar transcurrir un tiempo prudencial desde que se llevara un grupo de máquinas a Canarias, la multinacional ataca de nuevo. Esta vez anuncia el traslado de una empaquetadora y encajonadora a Polonia, donde tiene una de sus numerosísimas plantas salpicadas por el extenso mapamundi. Lo más grave del caso es que esta máquina es que está en funcionamiento.

Portada de El Ideal Gallego del 20 de noviembre de 1976 Archivo El Ideal Gallego

Hace 50 años | El pesquero coruñés “Avindeiro” se hundió en aguas africanas

El primer pesquero coruñés de los que abandonaron el Gran Sol y por tanto su base de La Coruña para trasladarse a Las Palmas y faenar en aquellas aguas, ha pagado su tributo en aquellos lejanos mares. Se trata del “Avindeiro”, de 187 toneladas de registro. Era un barco moderno. Se había estrenado en el Gran Sol en abril último, en que salió de La Coruña. Y fue el cuatro de este mes de noviembre cuando el buque dejó su base coruñesa y se hizo a la mar para “sentar sus reales” en Las Palmas y desde allí faenar en los caladeros africanos arrendado por Pescanova. Según noticias recibidas en el puerto pesquero coruñés, el buque se partió en dos después de encallar. Afortunadamente, la tripulación fue recogida por un helicóptero que acudió en ayuda de los náufragos.

Portada El Ideal Gallego 20 noviembre 1951 Archivo El Ideal Gallego

Hace 75 años | Una mujer es atropellada por un carro de tracción animal

En la Casa de Socorro del Hospital fue asistida una mujer de 46 años, domiciliada en Curros Enríquez, la cual fue atropellada por un carro de tracción animal que era conducido por Ricardo Vázquez. Se le apreció la fractura abierta de maleolo interno de pie derecho.

Por otro lado, fue objeto del conocido timo de la lotería un joven de 21 años al que en la Plaza de María Pita abordaron dos desconocidos que lograron llevar al timado una gabardina valorada en 600 pesetas. Del hecho se dio cuenta a la policía.

También fue asistido en la Casa del Socorro un hombre de 55 años de varias lesiones producidas por otro varón con una piedra cuando se dirigía a su domicilio.

Portada El Ideal Gallego 20 noviembre 1926 Archivo El Ideal Gallego

Hace 100 | Subasta de perros que no fueron reclamados por sus dueños

Mañana domingo, a las once de la mañana se verificará en el local de los viveros municipales, situados en la carretera de Santa Margarita, una subasta pública por el sistema de pujas a la llana, para vender los perros aprehendidos últimamente, que no han sido recogidos por sus dueños después de expirar el plazo reglamentario coincidiendo al efecto.

Los perros que serán subastados mañana, son de las razas siguientes: dos de caza, uno Plinter y otro Setter; dos Posterriers; nueve falderillos, y uno de guarda.

Como la subasta se inicia mañana habrá de verificarse en domingos sucesivos, siempre que haya perros a la venta, se anunciarán oportunamente en el tablón de edictos del Ayuntamiento.