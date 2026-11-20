Federico de la Fuente, con sus compañeros en su fiesta de jubilación

Es difícil hablar de Protección Civil en A Coruña sin que salga a colación el nombre de Federico de la Fuente (A Coruña, 1959), que el pasado domingo celebró su jubilación con una fiesta sorpresa en la Casa de Castilla La Mancha. Era el último miembro fundador de la Agrupación de Protección Civil (APC) de A Coruña que quedaba en activo, de manera que su marcha supone el final de una etapa que comenzó en 1983.

¿Cómo empezó en esto?

Creo que toda la culpa la tienen los Boy Scouts. Desde muy pequeño, con once o doce años, yo era el que hacía las curas. Luego, en el 76, me metí en Cruz Roja y luego de voluntario en el 83 con Protección Civil. Así que es vocacional. Sí, los Boy Scouts tienen la ley de ayudar siempre al prójimo, de hacer una buena acción diaria, y a mí siempre me gustó.

¿Por qué no sigue?

Era funcionario municipal y me jubilo de mi puesto como monitor. Podría seguir, porque existe la figura de voluntario de apoyo, pero no es lo mismo. Tampoco podía hacer ya lo que más me gustaba, con más de 65 años: primeros auxilios, conducir en emergencias...

Tendrá muchas anécdotas.

En casi todas las grandes historias estuve yo por ahí metido. El primero grande fue el Hortensia, en el 84 (dos días después me casé). Luego vino el ‘Casón’, el ‘Mar Egeo’, el vertedero de Bens, el ‘Prestige’... Fueron cosillas que me marcaron.

El 'Casón', el 'Mar Egeo', el vertedero de 'Bens', el 'Prestige'... Fueron cosillas que me marcaron Federico de la Fuente

¿Cómo empezó Protección Civil?

Éramos un puñado de gente a la que nos interesaba esto. El primer servicio que hizo APC fue el de Miguel Ríos o Julio lglesias, en el estadio de Riazor, había ido a comprar fieltro naranja e hicimos brazaletes. Posteriormente, la Delegación del Gobierno nos facilitó unas camisetas, buzos... Era material que no usaban para nada, del Mundial del 82, así que empezamos como naranjitos. Muchas veces íbamos con vehículos particulares algo que hoy sería impensable.

¿Cuál era su papel entonces?

En un principio, éramos todos voluntarios. Antiguamente, los rescates en altura y en el mar los hacía APC. De hecho, algunos voluntarios se convirtieron en bomberos, porque tenías las capacidades. En Muxía nos llamaron cuando se hundía el ‘Gallina blanca’ y cada vez que lo s marineros se caían al agua. Hemos trabajos con el GEAS (Grupo Especial de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil) pero desde la tragedia del Orzán (2012) se creó en Bomberos el Grupo de Rescate Acuático (GRA) y queda como apoyo. Cuando hay cosas extraordinarias que les rebasan, echamos una mano. También en el aspecto sanitario, porque Protección Civil tiene una ambulancia propia.

Federico de la Fuente, con asistentes a su fiesta de jubilacion

¿Cómo es la gente que entra?

Hay un poquito de todo. Hay gente que entra porque quiere derivar a técnicos de emergencia sanitaria, otros a los que el tema de Bomberos les gusta y APC les da la posibilidad de acceder a formación contra incendios. Y luego hay chavales que se apuntan por el interés de ayudar.

¿Qué hay de eso de "métete en APC y verás partidos"?

Alguno se cuela que quiere ver el partido de fútbol, pero a esos les echamos para atrás. Porque de todos modos, la mitad de las veces no te enteras del evento, porque estas pendiente de todo: de si alguien necesita ayuda, de que las salidas estén libres... En todos estos años, cuando quise acudir a un concierto compré la entrada.

Después de tanto tiempo, ¿no lo echará de menos?

Por un lado, me gustaría seguir. Por otro, no. Yo lo he llegado a pasar muy mal, pero eso ya está superado. De todos modos, mi hijo aprobó los exámenes, y también se llama Federico, así que seguirá habiendo uno en Protección Civil.

¿Y usted? Es motorista ¿Se dedicará a hacer kilómetros?

No creo, porque que la mujer me echa el freno de mano (ríe). Pero espero viajar un poco más, porque me encanta. Me dicen que escriba un libro.

¿Deja APC en buenas manos?

Sí, tiene más de 50 miembros, y ahora acabamos de dar un curso y van a entrar varios alumnos en nuestra agrupación. Tenemos elecciones, una junta directiva, y un presidente, Iván Ares. Es un grupo al que les gusta ayudar a los demás. Al final, si estas en un grupo así, tienes que ser buena gente. Sí, o sí.